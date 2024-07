L'injection amaigrissante peut-elle contrer le bide à bière?

Un ventre de buveur de bière peut donner une impression de satisfaction et de confort, mais il est tout sauf sain.

Jonas Dreyfus

Aussi controversée que soit l'injection amaigrissante, son succès ne se dément pas. Wegovy, c'est le nom de ce médicament exclusivement destiné aux non-diabétiques qui luttent contre une forte surcharge pondérale. Selon le fabricant Novo Nordisk, la demande sur le plus grand marché, les Etats-Unis, a été multipliée par cinq au premier trimestre de l'année 2024.

Wegovy contient du sémaglutide, une substance active qui réduit l'appétit. Il n'est pas encore scientifiquement prouvé qu'il diminue également l'envie de consommer des bombes caloriques alcoolisées comme la bière. «Si ce n'est pas le cas, ce serait le pire des scénarios», déclare David Infanger, directeur du centre de l'obésité et du métabolisme à Zurich.

Risque de dépendance?

Car dans ce cas, une partie des patients pourraient devenir dépendants. «Comme la nourriture ne leur procure plus autant de plaisir, ils compenseraient par une surconsommation d'alcool», prévient le spécialiste.

Un scénario peu probable, contredit toutefois une étude menée sur des rats. En Suède, des chercheurs de l'université de Göteborg ont traité des rats alcooliques avec du sémaglutide ou leur ont administré un placebo.

Dans la lutte contre l'obésité, tout tourne autour de la graisse abdominale. Elle est la principale responsable de nombreuses maladies.

Chez les rats traités, la consommation d'alcool a diminué de moitié environ, contrairement aux rats non traités, et le risque de rechute était très réduit. Selon David Infanger, il faudra cependant attendre plusieurs années avant de disposer d'études suffisamment probantes sur les humains.

Le sémaglutide a un effet antidépresseur

Car dans la pratique, il entend tout et son contraire de la part de ses patients. Certains indiquent que l'alcool ne les tente plus autant depuis le début du traitement. D'autres ne ressentent aucune influence sur leur envie de boire. «Ce sont ceux qui ont une consommation d'alcool relativement élevée chez qui le médicament a le plus d'influence sur le comportement de consommation», analyse David Infanger.

Publicité

Il faut dire que le sémaglutide ne se contente pas d'atténuer la sensation de faim. Il fait en sorte que le centre de récompense du cerveau libère davantage d'hormones du bonheur. L'alcool améliorant également l'humeur, celui qui en consomme beaucoup en une seule fois tombe ensuite dans un trou, ce qui entraîne un cercle vicieux. «L'effet antidépresseur du sémaglutide pourrait faire en sorte que les personnes concernées n'aient plus autant besoin d'alcool pour se sentir bien psychologiquement», envisage le spécialiste.

Prévenir les pathologies

Mais quelle est l'influence de la substance sur les personnes en forte surcharge pondérale, chez qui la part de graisse dans le ventre, la graisse viscérale, est majoritairement plus élevée? Elle peut permettre de prévenir d'autres maladies, car la graisse contenue dans le ventre peut être dangereuse: «La graisse abdominale est plus fortement irriguée, très active sur le plan hormonal et donc, outre le diabète, elle peut être largement impliquée dans des tableaux cliniques tels que la thrombose, l'hypertension, les troubles du métabolisme des graisses et le cancer. Contrairement à la croyance populaire, elle ne peut pas être aspirée.»

En conclusion, peu importe que quelqu'un ait un ventre à cause de la nourriture ou de la boisson, le sémaglutide agit généralement contre l'excès de graisse et donc également contre la graisse viscérale. La bière contient certes moins d'alcool que le vin, mais davantage de glucides, rappelle David Infanger. C'est pourquoi les personnes qui boivent trop de bière négligent souvent l'absorption de protéines. Cela peut entraîner une atrophie musculaire et engendrer une silhouette typique du buveur de bière aguerri: des bras et des jambes relativement minces et une demi-sphère saillante au niveau du ventre.