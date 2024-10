Son fiancé l'abandonne à l'autel, elle fait le buzz sur internet

Même si elle ne s'est pas mariée, Rachel Siegel a fini la journée bien entourée. Photo: Instagram / Funkyrbs

Solène Monney Journaliste Blick

Le mariage est censé être un moment magnifique, rempli d'amour et d'émotion positive. Ce rêve peut, dans certains cas, devenir un vrai cauchemar. Une Américaine en a d'ailleurs fait la douloureuse expérience: son fiancé, ne s'est tout simplement pas pointé à l'autel.

L'ancienne future mariée a rebondi sur la situation, en postant sur le réseau social Tiktok, quelques minutes après l'affront, une vidéo d'elle encore dans sa robe blanche clinquante, où elle s'amuse de la situation. Elle a reçu des milliers de messages de soutien, rapporte le Huffpost jeudi 10 octobre.

En 12 secondes, elle casse Internet

«Je m’appelle Rachel Siegel et mon fiancé vient de me quitter devant l’autel», explique la mariée tout sourire devant la caméra, une cannette à la main. La vidéo ne dure que quelques secondes et pourtant, au moment où ses lignes sont écrites, elle comptabilise plus de 31 millions de vues et 3,5 millions de likes. Un joli succès!

Pour la soutenir dans cette épreuve, elle peut compter sur les internautes. Ils sont plus de 22'000 à lui avoir écrit des commentaires bienveillants. Dans cette section, on retrouve sa famille, ses amis, des inconnus, mais aussi des comptes de voitures et de restauration rapide.

Même le compte officiel Tiktok a commenté sa publication: «Ma belle, le monde entier t'attend.» Instagram, pourtant grand rival du réseau social chinois est d'accord: «Tant pis pour lui.» La plateforme de rencontre Tinder aussi y va de son petit mot: «J'ai besoin d'une story time» (NDLR: moment privilégié pour raconter une histoire).

Et la suite de la journée?

Visiblement émue, Rachel siegel a tenu à partager l'importance des commentaires réconfortants. «Même dans les moments les plus durs de notre vie, on peut trouver tellement d'amour et de soutien», souligne l'ancienne mariée sur son compte Tiktok.

Rachel Siegel n'a pas donné plus de détail sur sa rupture. Elle a cependant partagé une nouvelle vidéo de la suite de la journée haute en couleur. Dans la lignée de la première, sur celle-ci, les internautes la découvre dans les transports en commun toujours en robe de mariée, musique à fond, dansant avec ce qui semble être ses demoiselles d'honneur.

Elle a peut-être perdu un fiancé, mais elle a gagné le cœur de millions d'internautes. Une belle carrière de créatrice de contenu semble lui ouvrir les bras.