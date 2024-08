Un Ukrainien sous substances hallucinogènes a découpé une Russe en morceaux

Un Ukrainien a été arrêté lundi pour avoir assassiné et découpé une Russe dans un centre spirituel en Amazonie. Le suspect était sous l'emprise de substances hallucinogènes.

La police péruvienne a publié cette image de l'arrestation du suspect.

AFP Agence France-Presse

Un tribunal péruvien a envoyé lundi en détention provisoire un Ukrainien accusé d'avoir, sous l'effet de substances hallucinogènes, assassiné et découpé en morceaux une Russe dans un centre de thérapie spirituelle en Amazonie.

La juge du tribunal de San Martin, dans le nord-est du Pérou, a accédé à la demande du parquet qui demandait que le suspect soit placé en détention provisoire pour neuf mois pendant l'enquête. Ivan Kuzmin, un Ukrainien de 38 ans, s'était lié d'amitié avec sa victime Liudmila Lazarenko, une Russe de 44 ans, dans un centre de thérapie «pour le corps et l'esprit» de Yurimaguas, en Amazonie péruvienne.

Au cours de l'audience de lundi, il a admis avoir tué Mme Lazarenko sous l'effet de champignons hallucinogènes et d'ayahuasca, un breuvage traditionnel indigène qui contient un puissant psychotrope naturel. Il a affirmé avoir agi pour «sauver l'âme» de son amie qu'il pensait possédée par les forces du mal. La procureure provinciale de la Haute Amazonie, Llesenia del Mar, a raconté à la presse que le suspect avait été découvert samedi dans un état second et un couteau à la main dans la chambre de la victime, laquelle avait le corps sectionné.

Le centre de thérapie a été fermé par les autorités pour les besoins de l'enquête.