1/6 Le portail d'investigation «Dossier Center» a publié un rapport complet sur les deux jeunes fils du président russe Vladimir Poutine: Vladimir Jr (5 ans) et Ivan (9 ans).

Tout le monde sait que le président russe Vladimir Poutine est père. Avec son ex-femme, Lyudmilla, il a deux filles adultes: Katerina Tikhonova et Maria Vorontsova. Vladimir Poutine n'a jamais reconnu «ces femmes», comme il les appelle, comme ses filles.

Le président russe aurait également des enfants plus jeunes, selon les rumeurs qui circulent depuis des années. Sa maîtresse, l'ancienne gymnaste olympique Alina Kabaeva, aurait accouché de deux fils et de jumelles en Suisse. Au Tessin plus précisément, près de Lugano, comme l'avait rapporté Blick.

Ces informations sont désormais complétées et partiellement corrigées. Le cercle de confiance de Vladimir Poutine a donné pour la première fois des détails sur ses deux jeunes fils. L'aîné, Ivan, est apparemment né au printemps 2015 à la maternité Sant'Anna à Lugano. Le cadet, Vladimir Jr., serait né au printemps 2019 à Moscou. Le rapport publié mercredi reste muet sur les prétendues jumelles.

Cachés du monde

C'est la première fois que des détails personnels sur les deux fils illégitimes du président sont rendus publics. Le portail d'investigation «Dossier Center», fondé par l'ancien oligarque russe et critique exilé du Kremlin Mikhaïl Khodorkovski, rapporte que les deux fils de Vladimir Poutine vivent dans une villa surveillée par le Kremlin. Ils seraient isolés du monde extérieur, entourés de gouvernantes, de nounous, d'enseignants, et de leurs propres cuisiniers.

La résidence présidentielle fortement surveillée au nord-ouest de Moscou, près du lac Waldai, serait protégée par la garde du Kremlin. Ainsi, le président russe cacherait ses fils du monde extérieur, qui n'auraient d'ailleurs que peu de contacts avec d'autres enfants.

Les «héritiers» de Poutine

Le rapport publié le 4 septembre s'intitule «Héritiers, comment vivent les fils de Vladimir Poutine?». Lorsque les enfants ne sont pas dans la villa présidentielle, protégée par des systèmes de défense aérienne, ils voyageraient en compagnie d'amis de leur père à bord de yachts et de jets privés.

Les deux garçons «apprécient les rares minutes qu'ils peuvent passer avec leur père», dit-on. Enfin, on en découvre davantage «sur la vie des enfants les plus secrets de Russie». Ainsi, les anniversaires exacts des enfants ne seraient connus que des membres de la famille. L'auteur du rapport écrit qu'il a renoncé à la publication de photos des deux enfants pour des raisons de protection.

Les bases de données officielles russes ne contiennent apparemment pas non plus d'informations sur les deux garçons. «Ils ont été munis de documents de couverture tels que ceux mis à la disposition des espions ou des personnes bénéficiant de programmes de protection des témoins», peut-on lire. Le rapport détaillé aurait été établi avec l'aide d'une personne de confiance de la résidence Waldai, selon le «Dossier Center». La situation personnelle de la source aurait été vérifiée en détail. Il a été prouvé que cette personne était employée par la famille.

Une première allusion à ses fils?

Les garçons adorent leur immense collection de Lego. La propriété compte deux poneys, des lapins et le chien de la famille, un saint-bernard. Les enfants doivent «la plupart du temps jouer seuls ou avec des adultes», poursuit le journal. Il n'est pas mentionné si les garçons peuvent voir leur mère. Si c'est le cas, ils ne peuvent «voir leurs parents que tard le soir», peut-on lire.

Vladimir Poutine n'a, jusqu'à présent, jamais parlé de ses deux fils en public. Cette semaine, il y aurait fait allusion face à des écoliers en Sibérie. «Des membres de ma famille, les petits, parlent chinois.» Selon le rapport, ses fils devraient également apprendre l'anglais et l'allemand.

Il serait interdit aux employés de quitter le site. Ceux qui travaillent pour la famille de Vladimir Poutine doivent d'abord passer deux semaines en quarantaine. Il y aurait fréquemment d'importants changements de personnel, y compris parmi les enseignants, qui comptaient par ailleurs plusieurs professeurs britanniques et allemands. Désormais, la préférence irait aux personnes originaires de pays «amis de la Russie», tels que l'Afrique du Sud.

Un président paranoïaque

Les garçons aiment passer février et mars à skier à Krasnaya Polyana dans le Caucase. Ils devraient passer juillet et août sur des yachts de luxe, généralement dans le golfe de Finlande, sur la côte de la mer Noire et sur les lacs du nord de la Russie. Si ce n'est pas en jet privé, ils doivent voyager en train blindé.

Le président russe est considéré comme paranoïaque en ce qui concerne sa vie privée. Lorsqu'un journal moscovite a rapporté en 2008 qu'il avait une relation avec Alina Kabaeva, le journal a été fermé. Selon des rumeurs, auxquelles le rapport du «Dossier Center» ne fait pas allusion, l'ancienne gymnaste lui aurait également donné des jumelles, dans la même clinique tessinoise. Les enfants de Vladimir Poutine nés dans cette dernière auraient tous la nationalité suisse.

Ce n'est pas tout. Vladimir Poutine aurait encore une autre fille illégitime: Luiza, 21 ans, née d'une autre liaison.