L'Ukraine dit avoir détruit un avion militaire russe sur une base

L'Ukraine a affirmé lundi avoir détruit au cours du weekend un avion de transport militaire russe sur une base de la région d'Orenbourg, dans le sud de l'Oural, loin de la frontière entre les deux pays.

Cette nouvelle attaque, qui a été menée dans la nuit de samedi à dimanche, s'inscrit dans un contexte de frappes menées par Kiev sur le sol russe ayant pour but de perturber la logistique des forces de Moscou qui bombardent inlassablement l'Ukraine depuis février 2022.

Photo: AFP

«La carcasse de l'ennemi a brûlé: un avion de transport militaire Tu-134 a été détruit en Russie», s'est félicité sur Telegram la direction principale du renseignement militaire ukrainien, rattachée au ministère de la Défense (GUR).

D'après cette source, l'avion en question, a été touché sur l'aérodrome militaire russe d'Orenbourg-2, dans le sud de l'Oural, à environ 1000 kilomètres de la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Le GUR a publié des images présentant un avion en flammes et évoquant un incendie criminel, sans toutefois donner plus de détails sur le mode opératoire.

Source: AFP