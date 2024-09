Israël annonce «une nouvelle phase» de guerre dirigée vers le nord

Au moins 3 morts et 100 blessés dans l'explosion de talkies-walkies du Hezbollah

Au moins trois personnes ont été tuées mercredi et plus d'une centaine blessées dans une nouvelle vague d'explosion d'appareils de transmission, selon des sources officielles, au lendemain d'explosions meurtrières de bipeurs appartenant à des membres du Hezbollah pro-iranien. Trois personnes ont été tuées dans l'explosion «d'appareils de transmission» à Sohmor, dans l'est du Liban, a rapporté l'agence nationale d'information (officielle). Le ministère de la Santé a de son côté fait état de «plus de cent blessés dans une nouvelle vague d'explosion de talkie-walkies».

Des talkies-walkies ont explosé dans le même temps dans la banlieue sud de Beyrouth, au moment où se déroulaient les obsèques de quatre membres du Hezbollah tués la veille dans l'explosion de bipeurs, selon une source proche du mouvement islamiste libanais et des secouristes. Les explosions ont provoqué la panique, selon un photographe de l'AFP qui couvrait les obsèques des quatre personnes, dont le fils d'un député du Hezbollah.

D'autres explosions ont été signalées à Saïda (sud) et à Baalbeck (est), où 15 personnes ont été blessées, a indiqué une source hospitalière à l'AFP. Des images sur X montrent des radios détruites. Des explosifs auraient également été déclenchés lors des funérailles des victimes de l'attaque d'hier. Selon le «Daily Mail», la milice terroriste du Hezbollah aurait reçu les radios il y a cinq mois. A peu près à la même époque que les bipeurs trafiqués.

Des photos sur X montrent des appareils détruits par des explosions. Source: X

Mardi, au moins 12 personnes avaient été tuées et quelque 2800 blessées dans des explosions simultanées de bipeurs dans les bastions du Hezbollah dans la banlieue sud, dans l'est et dans le sud du Liban, selon les autorités.

Source: AFP «Daily Mail»