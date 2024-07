Des dizaines de milliers de Suisses passeront leurs vacances d'été en Italie. Cette année, ils devront amener un porte-monnaie un peu plus épais. Les prix du logement et de la nourriture ont augmenté de 15 à 20%. Même un bain de mer coûte une petite fortune.

1/5 Lors de vacances en Italie, les coûts de la plage représentent un budget toujours plus important.

Patrik Berger

Le tourisme italien est en crise! Il souffre d'autant que les voyageurs italiens eux-mêmes rechignent de plus en plus à sortir de chez eux. Ils peuvent de moins en moins se permettre de passer des vacances dans leur propre pays et ne partent plus avec leur famille sur les plages de la Riviera ou de l'Adriatique pour les vacances d'été. Les Italiennes et les Italiens mettent de côté l'argent ainsi économisé pour des besoins plus importants.

La nervosité est donc grande dans le secteur touristique italien. Mais que font alors les hôteliers, les restaurateurs et autres commerçants dépendants du tourisme? Ils augmentent les prix! Leur but est de récupérer auprès des touristes étrangers ce qu'ils perdent avec la fuite des locaux. Ils s'attendent à ce que leurs lits et leurs tables de restaurant ne restent pas vides puisque les étrangers viendront quand même en masse.

11% de touristes étrangers en plus

De nouveaux chiffres le confirment: les premières estimations indiquent que cet été, les touristes étrangers seront 11% plus nombreux à passer leurs vacances dans la botte italienne. Ils devront dorénavant mettre la main au portefeuille. L'association italienne des consommateurs Assoutenti estime que les plus beaux jours de l'année seront 15 à 20% plus chers, rapporte le «Kurier». Et ce, dans tous les secteurs importants pour les voyageurs, comme le transport, l'hébergement et la restauration.

Pour cette saison, la fréquentation des plages coûtera particulièrement cher. Les légendaires bains de mer, les bagni – une particularité italienne –, deviendront un plaisir coûteux. A partir de la mi-juillet, c'est la haute saison sur les côtes italiennes, les prix d'entrée n'ont jamais été aussi chers le reste de l'année. Le pack bien-être, composé d'un parasol, d'une chaise, d'un transat et d'une petite cabine, coûte en moyenne 4% de plus que l'année précédente dans le pays.

340 euros par semaine

La chaise longue et le parasol coûtent en Italie entre 20 et 80 euros par personne et par jour. Dans la comparaison du «Kurier», une journée à la plage à Alassio sur la Riviera, au sud-ouest de Gênes, sera particulièrement chère. En moyenne, une semaine de baignade et de sable coûte 340 euros par personne. En première ligne, avec vue directe sur la mer Ligurienne, les prix grimpent même à 392 euros.

Il est possible d'aller au bord de l'eau à Senigallia, sur la côte Adriatique, pour un prix un peu moins élevé. Mais là aussi, les prix ont augmenté de 6% par rapport à l'année dernière. La semaine au bagno coûte en moyenne 145 euros. Les meilleures places sont à 155 euros. Dans la ville culte de Rimini, sur la côte Adriatique, la baignade coûte respectivement 145 et 155 euros.