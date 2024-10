L'ex-chef du Hamas aurait utilisé six otages comme boucliers humains

7 Israéliens juifs auraient été arrêtés pour espionnage

Des Israéliens juifs sont accusés d'espionnage pour le compte de l'Iran. Cela aurait consisté à prendre des photos et à collecter des informations sur les bases de Tsahal. Les sept personnes originaires de Haïfa et d'autres villes du nord ont été arrêtées après une déclaration du bureau du procureur, comme l'écrit un journaliste du «Times of Israel» via X.

Les sept personnes auraient à la fois la nationalité israélienne et azerbaïdjanaise et auraient mené des centaines d’opérations, comme le rapporte «Channel 12». Un officier de police de haut rang a évoqué l’un des «cas les plus graves de ces dernières années».

Selon la police, certaines des cibles photographiées et remises à l'Iran ont été utilisées dans l'attaque à la roquette contre Israël. Deux mineurs figureraient parmi les personnes interpellées.