Ces cinq pays sont de plus en plus touchés par le Covid-19

De nombreux Suisses ont prévu de passer la saison estivale au bord de la mer. Mais dans certaines destinations de vacances très prisées, le coronavirus est de nouveau en progression. Voici un aperçu de la situation en Europe.

1 Espagne

En Espagne, on constate une augmentation du nombre de cas de coronavirus. A Valence, les cas déclarés ont été multipliés par six par rapport à l'année dernière. Fin juin, on comptait 221 cas pour 100'000 personnes dans cette région. Il y a un an, il n'y avait que 37 cas, rapporte «The Olive Press».

Les répercussions du Covid-19 a également augmenté en juin à Majorque. Une porte-parole du Ministère de la santé des Baléares a déclaré au «Mallorca Zeitung»: «La maladie est actuellement très répandue sur les îles et la tendance est à la hausse.» Les nombreuses manifestations organisées sur l'île sont probablement à l'origine de cette hausse.

2 Italie

En Italie voisine, le nombre de cas Covid a également enflé entre le 11 et le 17 juillet: Près de 9000 infections ont été enregistrées. Selon le Ministère italien de la santé, c'est 62% de plus que les sept jours précédents – où l'on comptait 5503 cas.

La Lombardie, région située au nord de l'Italie, est particulièrement touchée. Francesco Vaia, directeur général du Ministère de la santé, déclare à Sky: «Les données sont en légère augmentation, mais restent pour l'essentiel sous contrôle.»

3 Grèce

En Grèce, les autorités observent également une nette hausse des cas de Covid-19 au cours des sept derniers jours. Selon l'Organisation mondiale de la Santé, la Grèce a enregistré 4100 nouveaux cas de coronavirus entre le 1er et le 7 juillet.

L'Office national de la santé conseille aux groupes vulnérables de prendre des mesures préventives et de consulter un médecin en cas d'apparition de symptômes. Il est conseillé à la population de limiter les contacts avec les personnes à risque si elles présentent des symptômes.

4 Portugal

Selon l'épidémiologiste Manuel Carmo Gomes, le nombre de personnes atteintes du Covid-19 est à nouveau en hausse au Portugal. Fin mai, on comptait en moyenne 130 nouveau cas positifs de coronavirus par jour – le 4 juillet, la moyenne journalière était déjà de 390. Selon Gomes, la grande majorité des cas ne sont toutefois pas très graves, mais se rétablissent rapidement et ne nécessitent pas d'hospitalisation.

5 Chypre

L'île méditerranéenne de Chypre présente l'un des taux d'infection les plus élevés, avec 77,44%. Entre le 1er et le 8 juillet, 474 personnes au total ont été infectées par le virus. Cela représente 52,9% de plus que la semaine précédente. Jusqu'à présent, aucune mesure particulière n'a été prise par le Ministère de la santé. La règle générale est de se laver les mains et de porter un masque.

La situation en Suisse

Ceux qui restent en Suisse pendant les vacances doivent également se méfier du coronavirus: En Suisse, le nombre de cas de Covid-19 confirmés en laboratoire a augmenté d'environ 50% au cours des quatre dernières semaines, indique l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). «Dans l'ensemble, le nombre de cas reste toutefois à un niveau bas».

Selon l'OFSP, il y a deux raisons à cette augmentation: d'une part, la protection conférée par une vaccination ou une immunité antérieure diminue au fil du temps. D'autre part, il existe deux nouveaux variants du virus – le KP.3 et le KP.2 – également appelé variant «FLiRT» par les experts.

Les symptômes les plus courants sont la toux, l'épuisement, la fièvre, le rhume, les maux de tête, les douleurs musculaires et les maux de gorge. Les personnes contaminées doivent éviter les contacts avec d'autres personnes et rester chez elles. Pour cela, il est recommandé de porter un masque.