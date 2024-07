Voici ce qu'il faut savoir sur la nouvelle vague de Covid-19

Les vacances d'été débutent et c'est précisément maintenant que de nombreuses personnes se retrouvent au lit, à plat. Comme le confirme la Confédération, il s'agit d'une recrudescence des cas de Covid-19. Blick liste ce qu'il faut savoir face à cette nouvelle vague.

L'été commence enfin et voilà que la Suisse tombe malade. Ici un refroidissement, là un léger rhume. Les souvenirs reviennent. Est-ce le retour du Covid-19? Après tout, le président des États-Unis Joe Biden vient tout juste de contracter le virus et le port du masque est à nouveau partiellement obligatoire sur le Tour de France.

En Suisse, le nombre de cas de Covid-19 confirmés en laboratoire a augmenté d'environ 50% au cours des quatre dernières semaines, confirme l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). «Mais dans l'ensemble, le nombre de cas reste à un niveau bas.»

Selon l'OFSP, deux raisons expliquent cette augmentation. D'une part, la protection conférée par la vaccination ou une immunité antérieure diminue au fil du temps. D'autre part, il existe de nouveaux variants du virus. Les derniers en date s'appellent KP.3 ou KP.2 et présentent de nouvelles mutations qui leur permettent de mieux contourner les défenses immunitaires existantes. À quoi faut-il s'attendre cet été? Blick répond aux principales questions autour de cette nouvelle vague.

Quel est le danger des variants en circulation en ce moment?

Selon les connaissances actuelles, ces variants n'entraînent pas d'évolutions graves. Jusqu'à présent, très peu de personnes ont dû être hospitalisées. En raison de la gravité relativement faible des symptômes, les autorités ne prévoient pas de nouvelles mesures pour l'instant.

Quels sont les symptômes en cas de contamination?

Les symptômes les plus courants n'ont pas changé: ils comprennent la toux, l'épuisement, la fièvre et les maux de tête, mais aussi les douleurs musculaires, le rhume et les maux de gorge.

Que faire si des symptômes apparaissent?

En cas de symptômes, il est recommandé d'éviter les contacts avec d'autres personnes, surtout avec celles qui sont particulièrement fragiles, et de rester à la maison. Si cela n'est pas possible, il vaut mieux porter un masque et garder ses distances. Si vous faites partie d'un groupe à risque, prenez contact avec votre médecin.

Où puis-je encore me faire tester aujourd'hui?

Les tests Covid sont toujours possibles, mais leur accès n'est plus aussi facile qu'avant. La Confédération n'offre pas une vue d'ensemble et renvoie aux cantons. La plupart des médecins généralistes devraient continuer à proposer des tests. Il est toutefois conseillé de se renseigner au préalable. Il est également toujours possible d'acheter des autotests. Vous avez encore d'anciens tests chez vous? Vous pouvez continuer à les utiliser, a confirmé Tanja Stadler, professeure à l'EPFZ, au micro de la SRF: «Les tests sont en général très larges.» Ils reconnaissent donc aussi les nouvelles variantes.

Faut-il payer pour faire un test?

Oui. La Confédération ne prend plus en charge les frais des tests. Dans des cas exceptionnels, il est possible que les coûts soient pris en charge par l'assurance maladie. Pour cela, le diagnostic doit être nécessaire pour un traitement décidé par le médecin, par exemple s'il veut prescrire un certain médicament. Mais même si la caisse d'assurance maladie paie, la franchise et la quote-part doivent être prises en charge par le patient.

Dois-je me faire vacciner à nouveau?

La vaccination des personnes particulièrement vulnérables reste recommandée afin d'éviter les évolutions graves. C'est le cas des personnes âgées de 65 ans et plus, de celles souffrant d'une maladie chronique ou de celles atteintes de trisomie 21. Les femmes enceintes peuvent se faire vacciner après un examen individuel. Aucune recommandation de vaccination n'est de mise pour le reste de la population. Le risque de maladie grave n'est pas significatif pour la plupart des gens.

Où puis-je me faire vacciner?

Depuis juillet, la vaccination contre le Covid-19 a été transférée aux structures classiques. Cela signifie qu'elle est désormais gérée comme les autres vaccinations. Les rendez-vous peuvent être pris par le biais du médecin généraliste ou des pharmacies.

Dois-je payer moi-même la vaccination? Et combien ça coûte?

L'assurance obligatoire rembourse uniquement le vaccin pour les personnes auxquelles il est recommandé, soit les personnes particulièrement vulnérables. Toutes les autres doivent s'acquitter elles-mêmes des frais de la vaccination. Une dose coûte environ 100 francs.

Dois-je annuler mes vacances d'été en cas de symptômes?

C'est à chaque personne d'en juger, sous sa propre responsabilité, explique Christiane Meier, vice-présidente de l'Association des médecins cantonaux de Suisse. «Il est certainement indiqué de porter un masque si l'on prend l'avion et que l'on présente des symptômes de refroidissement ou un résultat de test positif.» Il serait bien sûr préférable d'annuler immédiatement le vol.

Faut-il se faire tester avant de partir en vacances?

Selon Christiane Meier, ce n'est pas obligatoire. «Si je suis enrhumée, je me comporte en conséquence, qu'il s'agisse de Covid ou non. Ça veut dire: porter un masque, éviter les foules et annuler le dîner avec les amis.» Un test serait toutefois judicieux si l'on passe du temps avec des personnes particulièrement exposées.

Faut-il s'attendre à une nouvelle augmentation du nombre de cas après les vacances?

Selon l'OFSP, il n'est pas encore possible de l'estimer aujourd'hui. Les autorités sanitaires suivent certes en permanence l'évolution de la situation, mais ne se risquent pour l'instant à aucun pronostic.