Les touristes américains s'indignent des horaires d'ouverture des cafés en Europe

Le fossé culturel entre les Etats-Unis et l'Europe est bien réel – et il va jusque dans nos tasses!

Lara Diserens Journaliste Blick

Le café et les Américains, c'est une longue histoire d'amour. Pas question de commencer son nine to five avant d'avoir avalé son booster: un bouillon de liquide noir pour les plus courageux, un caramel latte au sirop de goyave pour les plus fancy. Pour les traditionalistes, c'est Starbucks supplément chantilly.

Ces habitudes matinales, les Européens les ont aussi... mais dans la modération. Boire son café n'est pas aussi ritualisé et se tirer un express' chez soi est tout aussi efficace – voire plus agréable – que d'aller au take-away. Tout le monde n'a pas les moyens de poser l'équivalent de 8 dollars pour sa dose de caféine quotidienne. COMMENT? Les Américains de passage en Europe s'indignent. Et ils le disent haut et fort, rapporte le média français Konbini.

Les Européens se moquent des Américains en détresse

Sur TikTok, de nombreux touristes témoignent du manque de «commodité instantanée» en Europe, cite le média français, notamment des horaires des cafés qui n'ouvrent pas assez tôt à leur goût. Car aux Etats-Unis, pas question de faire son café soi-même. Les Américains savent-ils seulement que les machines à café existent?

La tendance fait sourire les Européens. Les internautes s'amusent des pauvres touristes qui n'ont pas accès à leur drogue avant leur cours de pilates à 5h du mat' ou après leur late snack de 23h. Ouin ouin. Mais les coffee lovers peuvent se rassurer: comme vous l'expliquait Blick, ces créneaux ne sont pas les meilleurs pour boire son kawa. Décidément, le fossé culturel entre les Etats-Unis et l'Europe est bien réel – et il coule jusque dans nos tasses!