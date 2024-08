«C'est Taylor Swift, commandée sur Wish!»

1/14 Le 13 août, une nouvelle statue de cire a été dévoilée au Panoptikum de Hambourg.

Livia Fietz et SpotOn

Qui ne rêve pas de prendre un selfie avec son idole? Si celle-ci n'est pas disponible en chaire et en os, il existe toujours une possibilité: le musée de cire. Ainsi, depuis mardi, les fans de Taylor Swift peuvent se réjouir! Une nouvelle statue à l'effigie de la pop star est disponible au Panoptikum de Hambourg... enfin, presque.

Car sous l'annonce Instagram du Panoptikum de Hambourg concernant la nouvelle statue de cire, les fans ne sont pas contents. «À quel point ressemble-t-elle à Taylor Swift? Donnez votre réponse dans les commentaires», écrivent les exploitants dans la description. Et les réponses sont accablantes: même si les cheveux blonds, les yeux bleus et la combinaison à paillettes conviennent - il s'agit du look que portait la vraie Taylor Swift lors de la remise des iHeartRadio Music Awards en mars 2019 - les fans estiment qu'il y a un sérieux problème de reconnaissance du visage de leur idole.

Les fans critiquent

La nature des commentaires varie, mais le consensus est partout le même: «C'est tout, sauf Taylor» écrit un utilisateur, alors qu'un autre se moque: «Taylor Swift commandée sur Wish!» D'autres plaisantent: «On dirait une chanteuse de variétés» ou «Je vais aller chercher les ressemblances... Pas trouvé!» Certains se montrent même choqués. «Qu'est-ce qu'ils ont fait à Taylor?» ou encore «Complètement déconnecté de la réalité. Quelqu'un a fait un très mauvais travail», peut-on lire dans les commentaires.

C'est l'artiste berlinoise Lisa Büscher qui a réalisé la statue. Elle se montre toutefois «très satisfaite du personnage», selon ses déclarations sur RTL le jour de l'inauguration. «Sinon, je ne serais pas là, sinon je serais assise dans mon atelier et j'attendrais.» L'artiste était sur le projet depuis décembre 2023. Comme la chanteuse ne posait pas elle-même, Lisa Büscher a étudié des prises de vue des dix dernières années. «Obtenir une ressemblance parfaite est un défi, surtout pour une beauté sans rides et sans défauts», explique la Berlinoise dans un communiqué de presse du Panoptikum.

«En outre, la conception réaliste de ses mains avec une pose en cœur typique était techniquement délicate et l'arrangement des membres et du corps prend particulièrement du temps», est-il écrit. Mais c'est justement cette pose du cœur qui fait l'objet d'une autre critique de la part des swifties. «Wow, je n'ai pas reconnu, en plus Taylor fait toujours le cœur avec toute la main. On l'aurait vu tout de suite en faisant des recherches. Vraiment gênant», commente une fan à propos de la gestuelle reproduite sur la statue.

Ce n'est pas la première fois - et certainement pas la dernière - que des statues de cire représentant des célébrités suscitent les moqueries. Ainsi, des reproductions de Sinéad O'Connor (1966-2023) ou de Rihanna ont déjà fait rire les internautes par le passé. Les effigies de membres de la famille royale comme le prince William et la princesse Kate ont également suscité l'horreur du public. Pour en savoir plus, consulte la galerie de photos.