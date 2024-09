Nathalie Benn

Sur TikTok, les tendances bizarres sont monnaie courante. Mais parmi elles, on trouve parfois des pratiques dangereuses pour la santé. Photo: Getty Images

Des tendances douteuses en matière de santé circulent régulièrement sur les réseaux sociaux. Des pratiques inefficaces aux méthodes dangereuses, tout y passe. Blick a repéré les tendances les plus bizarres et les a fait classer par des expertes.

1 Le mouth taping

Le «mouth taping» consiste à se coller la bouche avec une bande de ruban adhésif, durant la nuit. Objectif: éviter que l'on respire par la bouche en dormant. D'après les commentaires sur les réseaux sociaux, les avantages supposés de cette méthode vont d'un sommeil plus réparateur à une ligne de mâchoire plus étroite.

Une influenceuse montre comment elle arrache le ruban adhésif de sa bouche dans le cadre de sa routine matinale. Photo: maytexmyers/Tiktok

Selon la dentiste Judith Aufenanger, le «mouth taping» pourrait aider à lutter contre les ronflements gênants, mais elle doute que l'on dorme réellement mieux grâce à lui. Elle met en garde: «Dans tous les cas, il ne faut jamais essayer le mouth taping sans avoir consulté au préalable un médecin ou un dentiste. Les personnes qui ont déjà des problèmes de respiration nasale, par exemple à cause de cloisons nasales tordues ou d'allergies, ne devraient justement pas se lancer seules dans le collage.»

2 Mewing



Une ligne de mâchoire bien définie est également promise par ce que l'on appelle le «mewing» (ndlr: miauler). Cette appellation n'a rien à voir avec les chats, la technique devant son nom à son père fondateur anglais, John Mew. Le mewing consiste à appuyer sa langue à plat sur le palais et à fermer les lèvres. Un double menton gênant est ainsi censé disparaître, et le visage paraît plus ferme. Cette technique est parfaite pour les photos de groupe ou les selfies, car elle a un effet immédiat. Des photos avant/après étonnantes circulent sur les médias sociaux.

La dentiste Judith Aufenanger estime que ces images sont toutes fausses: «Je considère que des résultats aussi extrêmes sont impossibles avec cette méthode», affirme-t-elle. L'efficacité de la technique de mewing n'est pas scientifiquement prouvée. Pendant une courte période, elle est probablement inoffensive. Mais si l'on exagère, une position non naturelle de la langue et de la mâchoire peut entraîner des douleurs dans la bouche et le cou. La dentiste britannique Tara Francis explique à «Glamour Deutschland» qu'une mauvaise position des dents est même une conséquence possible de cette tendance beauté controversée.

Sur Tiktok, ce sont surtout les jeunes hommes qui montrent comment «mewer» correctement. Photo: youcanbehumble/Tiktok

3 L'eau à la chlorophylle

La chlorophylle, le pigment vert présent naturellement dans nos plantes, est souvent vendue comme un remède miracle sur les réseaux sociaux, que ce soit pour lutter contre les impuretés de la peau ou pour renforcer le système immunitaire.

Ce colorant végétal est disponible dans des flacons prêts à l'emploi. Il faut dissoudre une pipette de chlorophylle dans un peu d'eau et boire. Un seul verre par jour devrait déjà apporter des changements en peu de temps.

Selon l'experte en nutrition Sarah Pritz, le pigment végétal a certes des effets anti-inflammatoires, mais ce n'est définitivement pas une panacée. «On peut se demander s'il est vraiment plus efficace que d'autres substances anti-inflammatoires telles que le curcuma ou les oméga-3», explique la spécialiste. En outre, pour avoir suffisamment de chlorophylle dans notre corps, il n'est pas nécessaire d'acheter des gouttes hors de prix, il suffit de manger plus de légumes verts, conseille-t-elle.

Les gouttes de chlorophylle sont ajoutées à un verre d'eau et le mélange est ensuite consommé. Photo: catherine_lockhart/Tiktok

4 Le bronzage sur le bout des doigts

Les personnes qui suivent cette tendance s'allongent librement à l'extérieur et tendent leurs fesses en direction du soleil brûlant. Les fans de cette tendance affirment profiter d'une augmentation de l'énergie, d'un meilleur sommeil et d'une libido accrue. De plus, l'absorption de vitamine D serait maximisée.

Aucun des effets proclamés n'a été étudié scientifiquement, précise la dermatologue Daniela Kleeman. Une forte exposition des parties intimes au soleil est particulièrement dangereuse, car la peau n'a pas de protection propre contre les rayons UV. Cette technique ne permet pas non plus de produire plus de vitamine D: «Vouloir absorber plus de vitamine D uniquement en se couvrant la zone périanale est une bêtise», déclare la spécialiste.

Dans cette vidéo, l'influenceur @ra_of_earth montre comment ses amis profitent d'un bain de soleil d'un genre particulier. Le clip a été visionné plus de 100'000 fois. Photo: ra_of_earth/Instagram

5 Sunburning

Ce n'est pas seulement absurde, mais c'est même dangereux. Dans la pratique du «sunburning» (ndlr: coups de soleil), les influenceurs incitent à s'exposer au soleil sans protection, à se brûler la peau et à «guérir» ainsi l'acné. Mais cette tendance ne conduit pas, comme promis, à un grain de peau plus uniforme, mais, dans le pire des cas, à un cancer de la peau mortel. La dermatologue Daniela Kleeman est alarmée par cet engouement sur les réseaux sociaux.

«Il ne faut pas s'exposer au soleil sans protection. Toute exposition du corps au soleil augmente le risque de développer des lésions cutanées et un cancer de la peau. Je considère donc cette tendance comme irresponsable», prévient-elle.