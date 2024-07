D'abord Zelensky, puis Poutine, et maintenant Jinping: le Premier ministre hongrois Viktor Orban voyage, et apparemment, il n'en est qu'au début de sa mission de paix. Dans une interview, il parle de ses découvertes et de ses convictions.

1/5 Le Premier ministre hongrois fait des révélations sur sa «mission de paix».

Natalie Zumkeller

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a visiblement attrapé la fièvre du voyage. Sans concertation préalable avec d'autres pays de l'UE, Viktor Orban s'est lancé de son propre chef dans ce qu'il a lui-même qualifié de mission de paix. Après s'être rendu la semaine dernière en Ukraine chez Volodymyr Zelensky, il a directement enchaîné avec une visite surprise à Vladimir Poutine. Lundi, il a aussi rencontré Xi Jinping en Chine.

Pour cette «tentative d'ores et déjà vouée à l'échec» de faire la paix, selon le quotidien «Bild», Orban a récolté de nombreuses critiques. Il profiterait ainsi de la position nouvellement acquise par son pays, qui occupe depuis le 1er juillet la présidence du Conseil de l'Union européenne. Dans un entretien avec le journal allemand, le Premier ministre hongrois justifie sa décision et explique ses projets.

«Passer d'une politique de guerre à une politique de paix»

Par ses visites, Viktor Orban veut éviter une escalade sur le champ de bataille – il craint qu'en raison d'une détermination russe croissante et avec de plus en plus d'armes, «la situation ne s'aggrave sur le front dans les mois à venir».

Selon lui, cette prise de conscience a été renforcée par les discussions avec les deux présidents. «Croyez-moi, les deux ou trois mois à venir seront bien plus brutaux que nous ne le pensons», a déclaré Orban. «C'est pourquoi c'est le bon moment pour passer d'une politique de guerre à une politique de paix.»

Ce qui le motiverait dans sa mission, ce sont les nombreuses vies humaines qui seraient alors perdues si rien n'est fait. «C'est la motivation morale la plus importante.» Mais ce sont également les intérêts propres de l'Europe qui poussent le Premier ministre hongrois à effectuer ces visites. «Ce qui se passe ici est très mauvais pour nous.»

«Arrêtez de vous entretuer!»

Viktor Orban compte donc associer à sa mission de paix – outre la Russie, l'Ukraine et la Chine – les Etats-Unis et l'UE, mais aussi d'autres acteurs clés. Il se considère lui-même comme un «médiateur neutre». «Je ne discute pas pour savoir qui a raison et qui a tort. Car mon objectif est la paix et le cessez-le-feu.»

Publicité

Néanmoins, il critique la «politique de guerre» de l'Europe qui serait trop attachée aux Etats-Unis. Selon le Premier ministre hongrois, il faudrait davantage «mener une politique autonome». Viktor Orban l'assure: les principales victimes des deux belligérants sont l'économie européenne et la population européenne.

«Les gens, nous, le monde, voulons la paix; arrêtons de nous entretuer! Commençons à négocier. Ou au moins comprendre qu'il n'y a pas de solution sur le champ de bataille», a-t-il déclaré.

Poutine aussi veut la paix

Lors de ses entretiens avec Poutine et Zelensky, Orban aurait remarqué certaines similitudes: «Poutine a une vision claire de ce qui se passe et de la manière dont la Russie va gagner. Il en va de même pour Zelensky.» L'idée de pouvoir vaincre la Russie est toutefois «totalement incalculable».

Selon Orban, Poutine est, lui aussi, favorable à la paix: «Au fond, tout le monde sait qu'il serait préférable qu'aucun Russe ou qu'aucun Ukrainien ne meure, et ce, dès demain matin.» Le Hongrois se présente comme un connaisseur de la Russie. «Ils ont une autre histoire, une autre culture, d'autres instincts et attitudes. Une autre conception de la liberté et une autre conception de la souveraineté nationale.» Et une chose est sûre pour Orban: les accusations selon lesquelles Poutine planifierait une attaque contre l'OTAN sont fausses. «Aucune personne sérieuse ne peut dire que la Russie a l'intention d'attaquer l'OTAN», assure-t-il.

Publicité

Une autre personne, selon Orban, l'a également compris: l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel. Le Premier ministre hongrois est convaincu que la guerre n'aurait jamais éclaté si Merkel était encore à la tête de l'Allemagne. Mais elle ne l'est plus et Orban espère depuis un triomphe de Trump aux Etats-Unis à l'automne.

Trump est un «homme de paix»

«C'est un homme d'affaires, c'est un self-made man, il a une approche différente de tout. Et je pense que c'est bon pour la politique mondiale», a déclaré Orban en louant l'Américain. A ses yeux, Trump est un «homme de paix». Il aurait, toujours selon lui, beaucoup fait pour ramener la paix dans de vieux conflits dans des régions très compliquées du monde.

Viktor Orban souligne également que Trump est le seul président américain à ne pas avoir déclenché de guerre – la confiance du Hongrois dans le candidat à la présidence est «grande».