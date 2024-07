Ce que l'on sait de la panne informatique mondiale

Une panne informatique à l'échelle mondiale a notamment cloué des avions au sol dans de nombreux aéroports ce vendredi matin. Voici un aperçu de la situation et de ce que l'on sait à la mi-journée.

1 Quels services ont été touchés?

Les problèmes les plus visibles ont d'abord été ceux du trafic aérien. Ainsi, l'aéroport de Berlin a dû suspendre ses activités alors que le boum des vacanciers bat son plein. Le trafic aérien a également été perturbé à Hambourg. Aux États-Unis, l'autorité de surveillance de l'aviation civile (FAA) a suspendu les vols de compagnies aériennes comme United, American ou Delta. Dans le nord de l'Allemagne, plusieurs cliniques ont annulé des opérations. En Grande-Bretagne, un système de réservation de rendez-vous médicaux du service de santé NHS a été paralysé. La chaîne de télévision britannique Sky News et la bourse de Londres, le London Stock Exchange, ont aussi été confrontées à des problèmes.

2 Où y a-t-il des perturbations?

Outre la Suisse, des problèmes ont été signalés en Allemagne, aux Etats-Unis, en Inde et en Australie.

3 S'agissait-il d'une cyberattaque?

Non. CrowdStrike a publié sur X une déclaration de son CEO & président George Kurtz. Il y écrit: «CrowdStrike travaille activement avec des clients affectés par un bug détecté dans une seule mise à jour de contenu pour les hôtes Windows. Les hôtes Mac et Linux ne sont pas concernés. Il ne s'agit pas d'un incident de sécurité ou d'une cyberattaque. Le problème a été identifié, isolé et une solution a été fournie.»

4 Qu'est-ce qui a provoqué les perturbations?

Les experts informatiques n'ont trouvé que progressivement la cause du problème. L'explication principale semble être une erreur dans une mise à jour de programme de la société de sécurité informatique Crowdstrike. Celle-ci aurait à son tour perturbé les logiciels, notamment ceux du géant Microsoft. La dernière mise à jour est en cours de retrait, a déclaré un porte-parole de Crowdstrike à la chaîne américaine CNBC.

5 Combien de temps cela va-t-il encore durer?

Après quelques heures, les premiers signes d'un retour à la normale sont apparus à la mi-journée.

6 Que fait Crowdstrike?

L'entreprise américaine joue un rôle central dans la protection contre les menaces informatiques et sécurise notamment les sites web. L'un de ses produits, baptisé Falcon, sert à détecter les activités malveillantes dans le trafic de données. Selon les médias, une mise à jour défectueuse de Falcon pourrait être à l'origine des perturbations.

7 Quelle est l'ampleur du préjudice financier causé par les pannes?

Cela ne devrait pouvoir être évalué qu'après des semaines ou des mois. En effet, outre les coûts immédiats, des demandes ultérieures de la part des clients concernés pourraient encore affluer. L'action de Crowdstrike a ressenti les problèmes dans le négoce avant bourse avec une baisse de plus de 20% par moments.

8 Comment une panne mondiale peut-elle se produire?

L'une des raisons est la concentration dans l'industrie technologique. Un fournisseur de services sert souvent des milliers d'entreprises. Les problèmes qu'il rencontre se répercutent alors sur un large front. Par le passé, des erreurs commises par des entreprises de sécurité informatique ont déjà paralysé des dizaines de sites web en une seule fois.