il y a 17 minutes

Qu'est-ce que CrowdStrike?

CrowdStrike est comme un chien de garde numérique pour les entreprises. Il surveille les ordinateurs et les réseaux 24 heures sur 24 et recherche des signes de piratage ou de virus informatiques. S'il trouve quelque chose de suspect, il donne immédiatement l'alerte et aide à résoudre le problème. Il maintient ainsi les données et les systèmes des entreprises à l'abri des menaces en ligne. L'entreprise américaine a son siège à Austin, Texas.

Il semblerait qu'une mise à jour de ce système de protection soit la cause de la panne mondiale qui a secoué le monde vendredi matin.