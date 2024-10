Les principales questions et réponses après l'attaque d'Israël par l'Iran

Des centaines de projectiles, des impacts de roquettes et des milliers de personnes dans des abris: alors que des rumeurs circulaient mardi quant à une possible attaque iranienne prévue contre Israël, l'Iran a bel et bien frappé. Les Gardiens de la révolution ont confirmé avoir envoyé 200 missiles balistiques en direction d'Israël.

Cette attaque, déclarée terminée peu avant 21 heures (heure locale), devrait exacerber les tensions déjà vives entre Israël et l'Iran et fait craindre une escalade incontrôlable au Moyen-Orient. Blick fait le point de la situation au sortir de cette nuit mouvementée et répond aux principales questions du moment.





Que s'est-il passé?

Peu avant 19h30 (heure locale), les sirènes ont rententi partout en Israël. Les gens se sont alors immédiatement réfugiés dans des abris. Au cours de l'heure et demie qui a suivi, plusieurs centaines de missiles se sont dirigées vers le territoire israélien – des chiffres qui restent flous pour l'heure. Des images montrent des projectiles lumineux dans le ciel nocturne et rebondissant finalement sur «L'Iron Dome», nom donné au célèbre système de défense antiaérienne israélien. Au final, seuls quelques projectiles ont réussi à franchir le bouclier et une roquette s'est abattue sur la ville de Tel Sheva, dans le désert israélien du Néguev.

Y a-t-il eu des victimes?

Selon les informations communiquées par Israël, une personne a perdu la vie en Cisjordanie dans l'attaque. Deux personnes auraient en outre été blessées par des éclats d'obus et d'autres auraient été victimes de chutes et d'attaques de panique. Des enregistrements montrent des personnes apeurées se réfugiant dans des abris et dans des écoles.

Que dit l'Iran?

Dans une première déclaration, les Gardiens de la révolution iraniens ont confirmé l'attaque et ont expliqué qu'il s'agissait d'une action de représailles contre le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah, tué vendredi dernier. L'Iran a également promis de réagir de manière «destructrice» en cas de riposte israélienne. La République islamique s'est d'ailleurs targuée d'avoir utilisé pour la première fois un «missile hypersonique» dans le cadre de l'attaque.

Que dit Israël?

Après l'attaque iranienne, l'armée israélienne a promis de réagir «avec force». Grâce à son système de défense, Israël a pu s'éviter des dommages sérieux. Néanmoins, l'Iran a cherché à attaquer 10 millions d'Israéliens, suscitant une onde de choc dans le pays. «Nous allons protéger notre peuple», a déclaré le porte-parole militaire Daniel Hagari. L'armée israélienne a indiqué avoir mené de nouvelles frappes aériennes dans tout le Proche-Orient au cours de la nuit de mardi à mercredi.

Comment le monde réagit-il?

La communauté internationale a exprimé sa vive inquiétude au sortir des événements. «C'est une attaque d'une envergue nouvelle», estime un correspondant américain au portail d'information «Al-Jazeera». Contrairement à la première attaque de l'Iran contre Israël en avril dernier, ce sont cette fois des missiles balistiques qui ont été lancés en direction de l'État hébreu. Or, ces derniers peuvent atteindre le territoire ennemi bien plus rapidement que les drones.

Pendant l'attaque, Joe Biden a ordonné à son armée d'intercepter les missiles iraniens se dirigeant vers Israël. Accompagné de la vice-présidente Kamala Harris, le président américain a observé l'attaque depuis la Situation Room de la Maison-Blanche. Plus tard, le gouvernement américain a qualifié l'attaque de missiles de «déjouée et inefficace». «Nous n'avons pas connaissance de dommages causés à des avions ou à des installations militaires stratégiques en Israël», a déclaré le conseiller américain à la sécurité Jake Sullivan à Washington. Il a en outre assuré que cette attaque aurait des conséquences et que Washington travaillait avec Israël pour organiser la riposte, ajoutant qu'il s'agissait-là d'une «escalade importante».

Trump accuse les États-Unis de manquer de leadership

«Le monde est en feu et échappe à tout contrôle», a déclaré l'ancien président américain et candidat républicain à la présidence, Donald Trump. Ce faisant, il a surtout critiqué son propre gouvernement: «Nous n'avons pas de direction, personne pour diriger le pays», s'est-il insurgé.

De nombreux pays européens, dont la Suisse, ont condamné l'attaque contre Israël. «La Suisse est profondément préoccupée par l'attaque de roquettes contre Israël et la condamne avec la plus grande fermeté», a expliqué le Département fédéral des affaires étrangères sur X.

Quel est l'impact de l'attaque sur le trafic aérien?

En raison de la situation au Proche-Orient, diverses compagnies aériennes contournent depuis mardi les espaces aériens iranien, irakien et jordanien, impactant plusieurs liaisons aériennes. L'Iran a entre-temps complètement fermé son espace aérien.