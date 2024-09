Une «taupe iranienne» a trahi le patron du Hezbollah, Hassan Nasrallah

L'armée israélienne a mené de nouvelles frappes vers Beyrouth

L'armée israélienne a indiqué samedi avoir mené des frappes sur «140 cibles du Hezbollah» depuis vendredi soir. Une nouvelle frappe israélienne a visé la banlieue sud de Beyrouth, touchant un immeuble, selon une source de sécurité. Tsahal a annoncé samedi en fin d'après-midi une nouvelle frappe "précise" sur la même zone, une source de sécurité au Liban faisant état d'une frappe sur un entrepôt près de l'aéroport de Beyrouth, jouxtant le fief du Hezbollah.

La France a demandé «la cessation immédiate des frappes israéliennes au Liban», indiquant être «opposée à toute opération terrestre» dans le pays. Face à «la dégradation de la situation sécuritaire», la Commission européenne et l'Agence européenne de sécurité aérienne ont recommandé aux compagnies aériennes d'éviter les espaces aériens du Liban et d'Israël, jusqu'au 31 octobre.

Washington a ordonné le départ des familles des employés de son ambassade au Liban et «exhorté» aussi «les citoyens américains à quitter le Liban», tandis que Berlin a annoncé l'évacuation des familles de ses diplomates en Israël, au Liban et en Cisjordanie occupée. Les Affaires étrangères belges ont également demandé aux ressortissants belges au Liban de quitter le pays le plus rapidement possible.

