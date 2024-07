Ce que l'on sait des dernières 48h de l'assaillant de Trump

1/6 Thomas Matthew Crooks s'est préparé minutieusement la veille de son passage à l'acte.

Son nom est devenu viral en une fraction de seconde: Thomas Matthew Crooks a été abattu après avoir tenté d'abattre l'ancien président américain Donald Trump lors d'un meeting électoral dans l'État de Pennsylvanie. Dans les 48 heures précédant son acte, le jeune homme de 20 ans a minutieusement préparé son geste, rapporte CNN.

La veille de l'attaque, le jeune homme s'est rendu dans un stand de tir dont il était membre. Il a tiré à plusieurs reprises sur une cible. Le lendemain matin, Thomas Matthew Crooks a acheté une échelle d'un mètre et demi de haut dans un magasin de bricolage près de chez lui. Il s'est également procuré 50 cartouches dans une armurerie.

Dans l'heure qui a suivi, le jeune homme s'est rendu en voiture à Butler, à environ une heure de route, où se tenait le meeting de campagne de Trump. Dans ses bagages, il a emporté plusieurs charges explosives et un fusil d'assaut. L'arme appartenait à son père, qui la possédait légalement.

Les enquêteurs sont toujours dans le flou

C'est à 18h12 que Thomas Matthew Crooks a tiré pour la première fois sur l'ex-président. Trump s'est accroché au pupitre, a interrompu sa phrase et s'est saisi l'oreille droite. Deux autres coups de feu ont suivi. Trump s'est baissé derrière le pupitre et des agents du Secret Service se sont jetés sur lui pour le protéger. Selon le procureur, l'assaillant a tiré depuis le toit d'un immeuble de bureaux situé à côté du site de l'événement. Il a été abattu par les forces de sécurité.

Si les enquêteurs ont pu retracer les parcours de Thomas Matthew Crooks avant le crime, ils restent largement dans le flou en ce qui concerne son mobile. Même après avoir examiné les données de son téléphone portable, fouillé son ordinateur et sa chambre à coucher, puis interrogé sa famille et ses amis, ils n'ont toujours pas trouvé de preuves indiquant un arrière-plan politique ou idéologique, rapporte CNN.

A-t-il utilisé l'échelle qu'il avait achetée?

Les activités en ligne de Thomas Matthew Crooks démontrent certes un intérêt pour l'informatique et les jeux vidéos, mais elles ne fournissent jusqu'à présent aucune explication pour le crime. Il est cependant certain que le jeune homme a planifié une attaque encore plus importante, puisqu'il avait un détonateur à distance sur lui et des bombes chargées dans sa voiture. Impossible de savoir comment il a acquis les connaissances pour fabriquer de tels systèmes.

Le club de tir, dont Thomas Matthew Crooks et son père sont membres, s'est distancié de l'acte de violence après l'attaque. Une enquête est en cours pour savoir si le tireur a effectivement utilisé l'échelle et les munitions achetées pour accomplir son crime. Les magasins concernés se sont également montrés choqués après avoir appris qu'il avait effectué des achats chez eux.

Les parents de l'auteur des coups de feu coopèrent avec les autorités, comme le précise CNN. Ils ne s'expliquent pas le geste de leur fils.