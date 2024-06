L'ancienne conseillère de Melania Trump qualifie le mariage des Trump de «transaction commerciale». Les deux conjoints en auraient profité mutuellement: Melania a percé dans le mannequinat et Donald Trump a amélioré son image. Une «situation gagnant-gagnant»?

A l'époque, Stephanie Winston Wolkoff était conseillère de l'ex-Première dame américaine Melania Trump. Sur X, l'ancienne proche de la mannequin a poussé un coup de gueule: selon elle, le mariage des Trump ne serait qu'une «transaction commerciale» dont les deux conjoints auraient profité.

L'Américaine a publié un clip vidéo de la sixième saison de l'émission de téléréalité de Trump «The Apprentice». On y voit Melania Trump jouer la maman dévouée pour son fils Barron, âgé de 18 ans aujourd'hui, tandis que Donald Trump représente le père attentionné. «Trump avait besoin d'une épouse qui avait le bon physique, qui pouvait bien jouer son rôle et qui lui permettait d'être la star», écrit-elle.

Leur mariage serait devenu une situation «gagnant-gagnant» qui aurait aidé le couple à «se légitimer l'un l'autre». Elle a développé ce point lors d'une précédente interview sur CNN: en épousant un milliardaire, Melania «est enfin devenue le modèle de couverture de 'Vogue' qu'elle a toujours voulu être». Trump aurait de son côté profité de ce mariage pour combattre son image de playboy.

Sans la série «The Apprentice», serait-il devenu président?

Dans un autre tweet, Stephanie Winston Wolkoff continue d'affirmer que le couple n'est arrivé à la Maison Blanche que grâce à l'émission «The Apprentice».

«Trump lui-même a admis que sans 'The Apprentice', il ne serait probablement jamais devenu président» Stephanie Winston Wolkoff

Elle cite le livre «Apprentice in Wonderland» de Ramin Setoodeh: «Il écrit que Trump lui-même a admis que sans 'The Apprentice', il ne serait probablement jamais devenu président.»

Début juin, l'ancienne proche de Melania s'est amusée d'une affirmation de l'avocat de Trump, Todd Blanche. Ce dernier a déclaré à la presse que l'absence permanente de Melania Trump au procès de son mari «ne devrait pas être considérée comme une preuve qu'elle ne l'aime pas ou ne le soutient pas en tant que mari». L'ancienne collaboratrice de la Maison Blanche a ensuite tweeté: «Si tu aimes et soutiens vraiment quelqu'un, tu le soutiens sans réserve. Alors tu ne te soucies pas non plus de l'apparence.»