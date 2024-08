Plus de vingt blessés dans l'incendie d'une grande roue à Leipzig

L'incendie, déclenché «peu après 21h00», a été causé par «l'embrasement de deux nacelles» de cette attraction, a dit samedi soir à l'AFP un porte-parole.

ATS Agence télégraphique suisse

Plus de vingt personnes ont été blessées samedi soir dans l'incendie d'une grande roue lors d'un festival de musique organisé près de la ville allemande de Leipzig (est), a indiqué la police. Le feu a été rapidement maîtrisé. L'incendie, déclenché «peu après 21h00, a été causé par «l'embrasement de deux nacelles» de cette attraction, a dit samedi soir à l'AFP un porte-parole.

Le feu a été rapidement maîtrisé par les pompiers mais quatre personnes ont été brûlées et une personne blessée par une chute, a précisé cette source. Le reste des blessés, «18 au total», l'ont été en respirant la fumée de l'incendie. En plus des usagers, des membres des forces de police et des pompiers ont été blessés lors de leur intervention, selon le porte-parole.

Une épaisse fumée noire

Des photos publiées par la presse ont montré une épaisse fumée noire s'échappant de deux nacelles en flammes, situées en haut de la grande roue. «Toutes les personnes ont été transportées dans les hôpitaux environnants, et des hélicoptères de secours sont intervenus», a ajouté le porte-parole.

Le Highfield Festival, qui a lieu du 16 au 18 août sur les bords du lac de Störmthaler See, près de Leipzig, est un festival de rock et de pop qui réunit chaque été plusieurs dizaines de milliers de personnes. Au programme cette année notamment le chanteur américain Macklemore, le groupe britannique The Cooks ou encore le groupe punk américain Rise Against. Selon la presse, la programmation a pu reprendre samedi soir après l'incendie.