Un pirate informatique aux Etats-Unis s'est déclaré mort dans le registre des décès. La raison? Il ne voulait plus payer les allocations familiales. Mais la fraude a été découverte et le hacker se retrouve en prison.

Jesse K. s'est déclaré mort pour économiser de l'argent. Il vient d'être condamné.

Johannes Hillig

Selon les informations officielles, il est mort d'un arrêt cardiaque en janvier 2023 à Hawaï. En réalité, Jesse K.*, 39 ans, est bien vivant. Il vivait sous de faux noms dans le Kentucky. Il avait piraté le registre des décès en ligne de l'État et s'était déclaré mort au nom du médecin légiste.

Le motif? Il voulait éviter de payer des allocations familiales à six chiffres à son ex-femme.

Trois identités différentes

Jesse est un ancien militaire de carrière qui est rentré d'Irak en 2008. La même année, il a divorcé de sa femme – la mère de sa fille – après deux ans de mariage. Au cours des années qui ont suivi, il n'a pas payé un centime pour son enfant et a fini par devoir 116'000 dollars à son ex, plus les intérêts.

Le FBI a retrouvé la trace de Jesse, prétendument mort, parce qu'il avait également piraté les bases de données des États de l'Arizona et du Vermont ainsi que de deux grandes chaînes d'hôtels. Selon l'acte d'accusation du procureur général du Kentucky, Jesse utilisait pas moins de trois identités différentes, y compris des numéros d'identification fiscale.

Accord avec le ministère public

Les enquêteurs ont découvert que l'homme de 39 ans avait tapé sur son ordinateur portable, entre autres, «California Kindergeld Einstellung Vater tot» dans le moteur de recherche. Selon le procureur fédéral Carlton Shier, «le seul but de l'accusé était de se faire déclarer mort pour échapper à sa responsabilité financière vis-à-vis d'un enfant».

Pour échapper à une éventuelle peine de prison de près de 40 ans, Thomas Miceli, l'avocat de Jesse, a conclu un accord avec le Ministère public. Son client a plaidé coupable pour fraude en ligne ainsi que pour usurpation d'identité, les autres chefs d'accusation ont été abandonnés.

La peine de six ans de prison prononcée par le tribunal est restée inférieure aux exigences de l'accusation. En outre, Jesse devra rembourser à son ex-femme l'intégralité de ses dettes et verser 80'000 dollars supplémentaires à l'Etat d'Hawaï, à titre de dédommagement pour avoir endommagé le registre des décès en ligne lors de son piratage.

*Nom connu