Petra Ramsauer, spécialiste du Proche-Orient

Il y a un an, le 7 octobre 2023, des combattants du Hamas attaquaient des colonies israéliennes et un festival en plein air. L'attaque de la milice terroriste palestinienne a posé les jalons d'une nouvelle ère au Proche-Orient, avec une violence sans précédent.

Il est plus évident que jamais que les bouleversements qui ont suivi ces événements sont dramatiques. Mardi, la République islamique d'Iran a attaqué directement son «ennemi juré». Durant la nuit, le régime des mollahs a fait tirer plus de 180 missiles sur Israël. En retour, les installations nucléaires et l'industrie pétrolière de l'Iran pourraient être prises pour cible. Dans le même temps, l'armée israélienne a intensifié massivement ses attaques contre le principal allié du régime de Téhéran: le Hezbollah.

Aussi fidèle à l'Iran que le Hamas sunnite dans le sud-ouest de la bande de Gaza, la milice chiite attaque le nord de l'État juif depuis le Liban. La pluie de roquettes a entraîné l'évacuation de près de 100'000 Israéliens de la région frontalière. Parallèlement, d'autres groupes terroristes régionaux suivant le commandement de l'Iran ont fait feu sur Israël: les milices chiites d'Irak et les Houthis du Yémen, qui ont en outre attaqué les voies maritimes de la mer Rouge.

Une escalade décisive

La guerre israélienne sur plusieurs fronts s'annonçait depuis longtemps, mais une étape décisive de l'escalade a été atteinte: le 27 septembre, le chef religieux du Hezbollah Hassan Nasrallah a été tué par un énorme bombardement de l'armée israélienne dans son bunker à Beyrouth. C'était le début d'une guerre aérienne contre des cibles du Hezbollah, avec jusqu'à mille attaques par jour. Plus de 2'000 personnes ont déjà été tuées au Liban, un million ont pris la fuite. 300'000 étaient si désespérés qu'ils ont cherché refuge en Syrie, pays en proie à la guerre civile. Depuis vendredi, cette issue n'existe plus: un bombardement israélien a rendu le passage central de la frontière impraticable. Les attaques non loin de l'aéroport international de Beyrouth signifient que le Liban est désormais isolé.

Les 5,5 millions d'habitants sont donc pris au piège. L'escalade du conflit menace de plonger définitivement le pays, secoué par les crises, dans l'abîme. La crise économique de 2019 – l'une des plus graves de l'histoire moderne – a plongé les deux tiers de la population dans la pauvreté, anéantissant les économies de centaines de milliers de personnes.

En août 2020, une explosion de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium stockées avec négligence dans le port de Beyrouth a secoué la capitale: 216 personnes sont mortes et de vastes parties du centre-ville ont été détruites. De nombreux dégâts n'ont toujours pas été réparés et les responsables n'ont pas été appelés à rendre des comptes, autant d'indices de la crise profonde et chronique du système politique.

Tapis confessionnel

Les députés libanais ne parviennent pas à élire un nouveau président depuis octobre 2022. La formation d'un gouvernement est également en suspens; le Liban est administré par un Premier ministre de transition du nom de Najib Mikati.

L'auteur Petra Ramsauer, spécialiste du Proche-Orient, fait le point pour Blick. Photo: Jacqueline Godany

Et le tableau est complexe: la population est fragmentée en 18 confessions appartenant à trois blocs: chrétiens, sunnites et chiites. Le dernier recensement date de 1932. Personne n'a osé recompter entre-temps, car l'ordre déjà fragile repose finalement sur un système proportionnel, dont la base repose sur des estimations dépassées depuis longtemps concernant la taille de ces groupes.

Le président est un chrétien, le Premier ministre devrait être un sunnite et le président du Parlement un chiite. Mais au lieu d'une coexistence équitable, ce système a conduit à un trafic de postes et à la corruption, les formations de la guerre civile de 1975 à 1990 ont été refusées dans une sorte de «mafiocratie». Les chefs de milice sont devenus des milliardaires qui se sont attribué les bénéfices de la reconstruction et ont considéré les postes gouvernementaux comme une carte blanche pour se servir.

La majorité rejette le Hezbollah

C'est aussi parce qu'il était financièrement indépendant que le Hezbollah s'est renforcé dans ce biotope. La milice, fondée en 1982 avec le soutien de l'Iran, recevait chaque année l'équivalent de près de 500 millions de francs suisses de Téhéran. Le «parti de Dieu» est ainsi devenu le groupe non-étatique le plus puissant du monde, mieux équipé que l'armée étatique du Liban. Un arsenal de 150'000 missiles a été constitué, une armée de terre de 50'000 combattants parfaitement entraînés. En parallèle, l'aile politique du Hezbollah a joué un rôle de plus en plus important. Le groupe fournit des ministres et des députés au Parlement et était jusqu'à présent considéré comme le faiseur de roi lors de l'élection du président. Des opposants politiques ont été assassinés de sang-froid, notamment le Premier ministre Rafic Hariri en 2005.

Besoin d'un gigantesque tour de force

La majorité de la population libanaise est profondément opposée au Hezbollah. Mais jusqu'à présent, personne n'a été assez fort pour lui tenir tête. L'offensive d'Israël affaiblira certes durablement l'armée chiite, mais cela ne devrait pas stabiliser le Liban ni garantir la sécurité d'Israël. La force du Hezbollah est avant tout le résultat de l'échec de l'élite politique. La guerre n'y change rien. C'est pourquoi la même formule s'applique au Liban et à Gaza: sans une solution politique viable pour le lendemain de la guerre, tout succès militaire n'est qu'un bref moment de triomphe.

Les luttes de pouvoir de l'après-guerre au Proche-Orient pourraient ainsi devenir le germe de la prochaine crise. L'ère de l'après 7 octobre 2023 a donc besoin avant tout d'une chose: une solution diplomatique aux conflits dans cette région explosive, un gigantesque tour de force capable de poser les jalons d'une véritable nouvelle ère.