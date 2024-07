Les botanistes renommeront les plantes racistes, pas les zoologues

Des centaines de plantes verront leur nom à connotation raciste changer. C'est la décision du Congrès international de botanique qui s'achève samedi à Madrid. Du côté des zoologistes, pas de nouvelle nomenclature pour le scarabée Hitler et le papillon Mussolini.

L'arbre Erythrina Caffra aux fleurs rouges deviendra Erythrina Affra pour être moins offensant.

Ce vote a eu l'effet d'une petite révolution dans le domaine de la taxonomie, science de la dénomination du vivant. En amont du XXe Congrès international de botanique, se déroulant à Madrid du 21 au 26 juillet, les botanistes du monde entier ont décidé de rebaptiser les plantes dont les noms comportent une connotation raciste ou font référence à une personnalité controversée.

Les revues «Science» et «Nature» s'en sont fait l'écho le jour du vote, le 18 juillet dernier. «Le Temps» et la RTS leur ont emboîté le pas cette semaine. Un exemple de plante touchée par cette décision? L'arbre aux belles fleurs rouges Erythrina Caffra deviendra Erythrina Affra. Une façon de se débarrasser du mot «Caffra», utilisé en Afrique du Sud lors de l'Apartheid pour désigner les personnes noires (en français «Cafre» et en Afrikaans «Kaffer»).

Un risque pour le vivant?

Le débat agite la communauté scientifique, raison pour laquelle ce vote a été serré. Seuls 63% des 556 botanistes présents se sont prononcés en faveur du changement. Certains taxinomistes estiment qu'une modification peut amener de la confusion dans les bases de données et ainsi avoir de réelles conséquences sur le bien-être d'une espèce menacée.

De leur côté, les zoologistes ont décidé… de ne rien changer aux noms des animaux déjà existants. La RTS souligne ce vendredi que le scarabée Hitler (Anophthalmus hitleri) et le papillon Mussolini (Hypopta mussolinii) garderont ainsi leur nom. Mais dès 2026, une commission prendra garde à éviter de nouvelles dénominations offensantes.