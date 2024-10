Benjamin Netanyahu aurait espionné Boris Johnson dans ses toilettes

Boris Johnson soupçonne dans ses mémoire Benyamin Netanyahu d'avoir voulu l'espionner. Photo: AFP

Solène Monney Journaliste Blick

Boris Johnson n'a pas sa langue dans sa poche. Après avoir tiré à boulet rouge sur Emmanuel Macron, c'est au tour de Benjamin Netanyahu d'être dans le collimateur de l'ancien Premier ministre britannique.

L'ex-dirigeant dévoile quelques histoires de son livre intitulé «Déchaîné» qui sortira le 10 octobre prochain. A ce titre, il raconte notamment que son équipe de sécurité a retrouvé un micro dans sa salle de bain personnelle après une visite du Premier ministre israélien, révèle jeudi 3 octobre «The Telegraph».

Une coïncidence?

L'histoire remonte à 2017, lorsque Boris Johnson était encore secrétaire d'Etat aux affaires étrangères. Benjamin Netanyahu lui avait rendu visite dans son ancien bureau et s'était alors éclipsé pour aller aux toilettes. «Bibi est resté là pendant un certain temps, et cela peut ou non être une coïncidence, mais on m'a dit que plus tard, alors qu'ils faisaient une recherche régulière de mouchards, ils avaient trouvé un dispositif d'écoute dans les toilettes», confie Boris Johnson.

Interrogé sur cette affaire par «The Telegraph», il semble que le conservateur britannique ne souhaite pas donner plus de détails: «Je pense que tout ce que vous devez savoir sur cet épisode est dans le livre.» Des questions demeurent également sur les suites diplomatiques à donner à cet incident.

Israël déjà accusé

A la même époque, Israël avait également été accusé d'avoir installé des dispositifs d'écoute à la Maison Blanche. Le gouvernement américain, lui-même, avait conclu que l'Etat hébreux était probablement derrière cette surveillance téléphonique découverte près de lieux sensibles de la capitale.

Les révélations de l'ancien Premier ministre britannique tombent au moment où les techniques d'espionnage du gouvernement israélien sont sous le feu des critiques. Le 18 septembre dernier, le Mossad, le service de renseignement israélien, a fait exploser plus de 5000 bipeurs au Liban. Les déflagrations simultanées ont fait au moins 37 morts et près de 3000 blessés.