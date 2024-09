Un mystérieux message a été envoyé à 15h30 sur les bipeurs du Hezbollah

Janine Enderli

A 15h30 mardi 17 septembre, les bipeurs des membres du Hezbollah ont explosé, blessant près de 3000 personnes. Au moins douze Libanais ont également été tuées. Photo: AFP

Les explosions de milliers de bipeurs au Liban ont suscité l'horreur dans le monde entier. Mais comment de petits pagers ont-ils pu déclencher en quelques secondes autant de dégâts dans tout le pays?

Comme le précise le «New York Times» («NYT») dans un rapport, la mise à feu se serait déroulée de manière coordonnée et aurait été initiée par les services secrets israéliens. A 15h30, un message a été transmis aux quelque 5000 bipeurs. Le contenu du code reçu n'est pas clair, mais il ne semblait pas suspect. Selon les informations disponibles, le message avait l'air d'émaner de la direction du Hezbollah.

Le message aurait activé un interrupteur dans les appareils, ce qui aurait finalement déclenché la détonation d'un engin explosif. Quelques instants avant l'explosion, les pagers auraient sonné pendant plusieurs secondes. Le logo de la société Gold Apollo figurait sur les gadgets de communication. L'entreprise taïwanaise affirme toutefois n'avoir rien à voir avec les appareils.

Les bipeurs ont explosé après avoir affiché un message. Photo: AFP 1/5

Les victimes blessées au visage

Le déroulement des événements correspond aux blessures signalées. Les médias libanais font état de lésions oculaires très graves. Lorsque les bipeurs ont commencé à émettre une sonnerie, de nombreux blessés ont probablement regardé leur appareil. C'est le cas de l'ambassadeur iranien Mojtaba Amini. Il aurait regardé son bipeur environ dix secondes avant l'explosion. Ensuite, l'engin aurait explosé devant son visage. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux témoignent de scènes sanglantes.

Le ministre libanais de la Santé, Firas Abiad, a déclaré que de graves blessures à l'abdomen et aux bras avaient été constatées chez les victimes, qui avaient les bipeurs dans les poches de leur pantalon. La milice du Hezbollah, soutenue par l'Iran, a précisé qu'elle menait une «enquête sécuritaire et scientifique» sur les causes des explosions et qu'Israël recevrait «son juste châtiment».