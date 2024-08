1/6 Reinhard Lutz et sa femme Edith devant l'établissement pénitentiaire de Realta dans le Domleschg (Grisons).

A trois reprises, Reinhard «Reini» Lutz s'est découvert une nouvelle vocation. Après avoir grandi dans des conditions modestes à Männedorf dans le canton de Zurich, cet artisan de formation a glissé dans le trafic de drogue dans les années 1970. Dans les années 80, il est devenu le dealer de coke de la nation. Reinhard Lutz était l'homme de confiance suisse du baron de la drogue bolivien Roberto Suárez Gómez (1932-2000). A cette époque, la consommation mondiale de stupéfiants a explosé; la pop est devenue la culture dominante, la société d'abondance a célébré l'hédonisme – et Reinhard Lutz a fourni le carburant nécessaire à toute une génération.

Puis vinrent la fuite et l'emprisonnement – Reinhard Lutz a passé jusqu'à présent une bonne moitié de sa vie derrière les barreaux. En 2017, il a été condamné une nouvelle fois à sept ans et demi de prison. L'ancien «roi de la neige» s'est désormais retrouvé dans le rôle du détenu purifié qui met en garde le public contre le risque de nouvelles drogues de synthèse mortelles. Il a notamment écrit un livre sur ce thème: «Escalade de la drogue en Suisse» qui devrait être mis sur le marché à l'automne.

Et la troisième vocation de Reini Lutz? Organiser, à sa sortie de prison, sa vie avec sa femme Edith, originaire d'Équateur. Reinhard Lutz espère être libéré à l'automne. Blick lui a rendu visite à l'établissement pénitentiaire de Realta, à Domleschg dans le canton des Grisons.

Monsieur Lutz, qu'est-ce que ça fait de tenir un kilo de cocaïne dans sa main? Quelle en est l'odeur?

En ce qui concerne l'odeur, il y a différents aspects. Autrefois, la cocaïne était produite avec de l'éther, de l'acétone et de l'acide chlorhydrique...

Pour fabriquer de la cocaïne, on extrayait la substance active des feuilles de la plante de coca, c'est bien ca?

Exactement. C'était de bonne qualité. Puis la vente d'éther et d'acétone a été stoppée en Amérique du Sud. Les fabricants se sont alors tournés vers le kérosène, c'est-à-dire le carburant pour avions. L'odeur est alors très différente. Et la sensation? Eh bien, oui! Quand on est dans ce type de commerce, on ne voit plus que l'argent qu'on gagne.

Le commerçant devrait-il essayer lui-même la marchandise pour voir si elle est bonne?

Il y a d'autres possibilités que cela. J'avais parfois trente entreprises, je n'aurais pas pu travailler si j'avais été défoncé.

Le sang qui colle littéralement à la poudre blanche, la misère de la dépendance qui y est liée, on ne le voit plus?

Non, on ne le voit pas.

Avec le recul, comment jugez-vous la situation aujourd'hui?

Je trouve la situation actuelle assez triste. Avant, on ne faisait que sniffer. Bien sûr, il y avait le LSD dans les années 70 et l'ecstasy dans les années 90, mais le changement est intervenu dans la préparation et la forme de consommation de la cocaïne. Aujourd'hui, on la consomme aussi sous forme de freebase et de crack, qui créent une dépendance beaucoup plus forte. Pour moi, c'est une utilisation abusive de la cocaïne.

Pourtant, la cocaïne, quelle que soit sa forme de consommation, est nocive, par exemple pour le système cardiovasculaire et la santé psychique.

Bien sûr. Mais on n'a jamais eu de problèmes avec les sniffeurs, contrairement aux consommateurs de freebase et de crack. Aujourd'hui, on y ajoute des substances comme la kétamine, le crystal meth et surtout le fentanyl. Les consommateurs traînent au Tessin, à Bâle, à Zurich, ici à Coire…

Le fentanyl est une substance pharmaceutique utilisée de manière abusive et présentant un risque élevé de décès…

Et qui est beaucoup moins chère et plus puissante que l'héroïne par exemple – une évolution contre laquelle je mets en garde depuis longtemps. Il y a quelques mois, Interpol a tiré la sonnette d'alarme en disant que l'Europe devait se méfier du fentanyl. Les jeunes d'aujourd'hui ne savent même plus ce qu'ils consomment. Il y a tellement de conneries!

Selon les chiffres de la police, il n'y a jamais eu autant de substance pure en circulation qu'aujourd'hui!

À Amsterdam et Rotterdam, on peut acheter de nouveaux produits de dilution conçus pour indiquer un haut degré de pureté lors des tests. Pablo Escobar et Roberto Suárez m'avaient dit à l'époque qu'ils ne pouvaient pas atteindre une pureté supérieure à 92 ou 93%.

Vous évoquez les deux barons de la drogue les plus célèbres d'Amérique du Sud à l'époque, responsables de milliers de morts. Le Colombien Pablo Escobar est devenu un personnage culte 30 ans après sa mort grâce à la série Netflix «Narcos». Comment était-il dans ses relations personnelles?

Dans ses relations personnelles, c'était quelqu'un de très gentil, voire d'aimable. Il aurait fait n'importe quoi pour vous. Mais tout le monde savait que si on agissait contre lui, on était mort. Décapité…

... ou pire.

Je vous épargne ici les méthodes de torture.

Combien de portiques de sécurité avez-vous dû franchir pour rencontrer Escobar?

Ce n'était pas aussi extrême. Mon ami Roberto Suárez ...

Le Bolivien était considéré à l'époque comme le plus grand producteur de cocaïne au monde…

J'avais fait la connaissance de Roberto sur la plage de Copacabana à Rio. Il m'a ensuite présenté Escobar.

A Rio?

Non, en Colombie. Après Rio, je suis d'abord allé voir Suárez en Bolivie, qui m'a ensuite présenté Escobar.

Dans sa fameuse propriété avec le zoo?

Non, nous nous sommes rencontrés dans un restaurant à Medellín. Il est venu avec une vingtaine de gardes du corps. Escobar était alors vénéré en Colombie! Il ne craignait pas d'être dénoncé ou même arrêté. J'ai appris plus tard que des agents américains de la DEA et de la CIA avaient pris des photos de notre rencontre. Ils pensaient que je voulais mettre en place un trafic en Europe. Ce qui n'était pas le cas.

Vous avez rendu visite à deux producteurs de drogue pour voir leur collection de timbres?

«Ecoute, l'Europe ne m'intéresse pas du tout. Je livre dix à vingt tonnes par semaine en Amérique du Nord», m'avait dit Pablo. Pour Escobar, l'Europe était donc un marché bien trop petit. «Je te donne mille kilos, mais tu dois organiser ça toi-même», m'avait-t-il proposé.

Alors qu'attendait-il de vous?

Il voulait blanchir de l'argent et le placer. En tant que Suisse, on était bien placé à l'époque. Mais je ne pouvais pas lui rendre ce service. J'étais en fuite.

Qui étiez-vous pour lui? El Suizo?

Non, à l'époque, je voyageais sous un faux nom, celui de Rolf Hogervorst.

C'était en 1985, quand on vous recherchait aussi via «Nom de dossier XY... non résolu».

Exactement (rires).

L'un de vos proches compagnons de route n'était pas Escobar, mais Suárez. Il contrôlait toute la Bolivie et même le président à un moment donné. Il est considéré comme celui qui a fait entrer Escobar dans le trafic de cocaïne.

Roberto était le plus humain des deux. Il ne lui serait jamais venu à l'idée de commettre des attentats à la bombe comme Escobar.

Les substances addictives comme l'héroïne ou le crack ont une image de losers. Ce n'était pas le cas de la cocaïne à l'époque. La poudre était la drogue de l'avant-garde, des artistes, des créateurs, des musiciens et des gastronomes branchés.

Je fournissais également de nombreux médecins et avocats...

...et soudain, Reini Lutz, le fils d'une mère célibataire issue d'un milieu modeste, s'est retrouvé dans le haut de la société.

Je ne citerai pas de noms. Les soirées chez H. R. Giger étaient légendaires...

Il m'appelait et ne me laissait pas partir de toute la nuit. Parfois, il me contactait à 3 heures du matin pour se plaindre de ne pas trouver son chat.

Malgré tout le glamour, vous avez été condamné à de nombreuses années de prison et vous avez vu beaucoup de choses difficiles. Que conseilleriez-vous aux jeunes d'aujourd'hui pour éviter qu'ils ne se fourvoient?

Je les mettrais en garde, je leur donnerais des exemples. J'ai vu ce qu'il est advenu de certaines personnes qui ont sombré, qui ont tout perdu à cause de la drogue.

Dans votre milieu, les gens étaient-ils armés à l'époque ou les affaires se faisaient-elles de manière pacifique?

La différence, c'est qu'avant, tu pouvais faire confiance aux gens. Tu pouvais donner cinq ou dix kilos à quelqu'un en commission. Tu savais qu'il reviendrait et qu'il apporterait l'argent. Aujourd'hui, tu ne pourrais même pas donner dix grammes à quelqu'un. Il n'apporterait pas l'argent, mais changerait de numéro de téléphone. Une fois, alors que j'étais en congé pénitentiaire, un agent des stupéfiants connu de la ville m'a dit: «Quand vous étiez en charge du district 4, nous savions ce que vous faisiez, qui parmi vous dealait. De temps en temps, il y avait des bagarres. La plus grande erreur a été de vous arrêter. Car des bandes étrangères ont alors repris le business, et la violence a pris le pas.»

Faut-il légaliser les drogues? Dans certaines villes, la distribution de cocaïne sous contrôle de l'État doit arriver prochainement.

Je n'y crois pas trop. Cela rendrait simplement la tâche plus facile aux dealers.

Pourtant, le prix baisserait, ce qui rendrait le trafic moins attractif.

Au début peut-être, mais plus par la suite. Et le nombre de consommateurs augmenterait brusquement. Parce que des gens qui auraient probablement peur de consommer se diraient alors: maintenant, j'ai le droit, c'est approuvé par l'Etat. Mais la guerre contre la drogue est perdue. Dans le monde entier. Les politiques commencent à s'en rendre compte.

Pour vous-même, le sujet est-il clos?

Absolument! Quand je serai sorti, je veux profiter de ma liberté avec Edith. Et enfin reprendre le travail. J'ai tellement de projets qui m'attendent. Nous allons peut-être aussi émigrer.