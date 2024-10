La tempête Kirk avait déjà fait des siennes à Majorque en Espagne (photo) le 8 octobre. La France s'attend aux mêmes vents violents, en plus de pluies diluviennes. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Mercredi, la France peut s'attendre à un temps maussade. Météo France avertit: la dépression Kirk provoque de fortes pluies de la région de la Vendée à la Champagne-Ardenne, et un vent puissant sur les Pyrémées. 30 départements sont placés en vigilance orange, soit cinq de plus que mardi soir. Parmi ces départements, 23 sont alertés pour «pluie-inondation» comme l'Oise, l'Aisne et la Mayenne, quatre pour «vent» (Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Loire et Rhône) et trois pour crues (Haute-Saône, Saône-et-Loire et Vosges), détaille le bulletin publié mercredi matin.

L'organisme de prévisions météorologiques a également revu à la hausse les cumuls de pluie sur l'Ile-de-France. «Les cumuls sur l'ensemble de la journée seront très importants», dans un axe allant de la Vendée à la Champagne-Ardenne en passant par la région parisienne, précise l'organisme. «Ce sont des quantités qui tombent habituellement en un mois», ajoute-t-il.

Dans les Pays de la Loire, première région touchée par le centre de la dépression, entre 60 et 80 mm, voire jusqu'à 90 mm de pluie sont localement attendus dans la journée. «Dans la Loire, à la suite d'un éboulement de terrain provoqué mardi par des fortes pluies, le trafic des TER entre Lyon et Saint-Etienne est interrompu jusqu'à midi ce mercredi», a annoncé la SNCF. En Loire-Atlantique, les pluies gagneront en intensité au cours de la journée, pouvant atteindre 10 à 15 mm en une heure, selon un communiqué de la préfecture. Aussi, «une hausse du niveau de vigilance» n'est pas exclue «sur le sud des Pays de la Loire», prévient Météo-France.

Les pluies s'atténueront progressivement mais «40 à 60 mm» sont tout de même prévus sur le bassin parisien et en Champagne-Ardennes et «30 à 50mm» près de la frontière belge. Des pluies orageuses concerneront aussi les Alpes-Maritimes en soirée. Pour l'instant en vigilance jaune, elles pourraient être placées en alerte orange. Météo-France alerte sur des risques d'inondations, du fait de «sols déjà très humides».

Des rafales de 120 à 150 km/h

Les Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées ont également été placées en vigilance orange pour «vent», avec des rafales pouvant atteindre «120 à 150 km/h sur les sommets et 100 à 110 km/h dans les vallées et en plaine».

Météo France n'estime plus qu'à 17 le nombre de départements qui seront en vigilance orange jeudi, seulement pour «pluie-inondation», et principalement en Ile-de-France et en Lorraine.

La tempête Kirk poursuit la tendance très humide de l'année sur la majeure partie de la France métropolitaine. Au terme du mois de septembre le plus pluvieux depuis 25 ans, les cumuls moyens annuels de précipitations ont déjà été dépassés un peu partout dans le pays, à Nice, Saint-Nazaire, Strasbourg ou encore Le Mans et Paris.

En Suisse aussi, la dépression Kirk soufflera

La semaine s'annonce pluvieuse en Suisse aussi. Plusieurs perturbations également liées à l'ex-ouragan Kirk semblent se liguer pour qu'aucun jour ne ressemble à un autre. Comme la dépression touche les côtes françaises mercredi après-midi, «nous nous trouvons sur le bord sud de la dépression extra-tropicale qui se déplacera du Benelux au sud de la Scandinavie», explique le météorologue Roger Perret de MeteoNews.

«La nuit de mercredi à jeudi sera tempétueuse, avec d'abord des tempêtes de foehn dépassant localement les 100 km/h dans les vallées alpines, puis des rafales de 60 à 90 km/h en plaine». Les rafales continueront toute la journée de jeudi, et en montagne, il pourra même y avoir localement des vents de plus de 120 km/h. «Si la trajectoire de la dépression se déplace encore un peu plus vers le sud, les rafales pourront être encore plus violentes», prévient le météorologue.