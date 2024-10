La semaine commence par une douce journée d'automne, mais mardi, il pleut partout. (Image symbolique) Photo: imago/Jan Eifert 1/4

Christina Benz

Le temps changeant typique du mois d'octobre est arrivé. Photo: Screenshot Meteo News

La semaine s'annonce pluvieuse. Plusieurs perturbations, dont une liée à l'ex-ouragan Kirk, semblent se liguer pour qu'aucun jour ne ressemble à un autre. Le météorologue Roger Perret de MeteoNews donne un aperçu du «temps changeant typique d'octobre» qui attend la région alpine ces prochains jours.

Lundi, les températures ont été douces et ont avoisiné les 20 degrés. Dans les vallées alpines, il a même fait un à deux degrés plus grâce au foehn. Mais dès demain mardi, le temps va brusquement changer.

Pluie continue et rafales de vent jusqu'à 100 kilomètres par heure

MeteoNews évoque de la pluie quasi continues au Tessin et dans une partie des Grisons ces prochaines heures. «Le courant dominant du sud va bloquer l'air sur le versant sud des Alpes, ce qui provoquera de fortes pluies dépassant parfois 100 litres par mètre carré mardi», explique le météorologue. Et Roger Perret d'ajouter: «Il n'y a pas assez de précipitations pour des inondations importantes dans le sud, mais des laves torrentielles et des glissements de terrain ne sont pas exclus localement.» Un avis de danger de degré 3 a été émis pour la région. La Suisse romande devrait être moins touchée, mais l'extrême ouest du pays risque d'être quand même bien arrosé.

Le temps redeviendra ensuite plus clément: mercredi, les vannes du ciel se fermeront et le foehn fera son retour. Les températures, légèrement rafraîchies, remonteront à environ 20 degrés. Mais cette phase de douceur ne durera pas longtemps, car les restes de l'ouragan Kirk nous joueront un mauvais tour et viendront gâcher notre météo de jeudi.

L'ex-ouragan Kirk fait des siennes

Alors que Kirk faisait jusqu'à présent des siennes sur l'Atlantique, il touchera les côtes françaises mercredi après-midi: «Nous nous trouvons sur le bord sud de la dépression extra-tropicale qui se déplacera du Benelux au sud de la Scandinavie», explique le météorologue. «La nuit de mercredi à jeudi sera tempétueuse, avec d'abord des tempêtes de foehn dépassant localement les 100 km/h dans les vallées alpines, puis des rafales de 60 à 90 km/h en plaine». Les rafales continueront toute la journée de jeudi, et en montagne, il pourra même y avoir localement des vents de plus de 120 km/h. «Si la trajectoire de la dépression se déplace encore un peu plus vers le sud, les rafales pourront être encore plus violentes», prévient le météorologue.

La pluie sera également présente jeudi: beaucoup d'humidité se sera à nouveau accumulée au Tessin et dans une partie des Grisons et «il y aura pas mal de pluie – jusqu'à 50 litres par mètre carré, précise Roger Perret. Dans d'autres régions, il y aura environ 20 litres». Ceux qui devront sortir jeudi devront donc emporter leur veste de pluie, car en raison du fort vent fort, les parapluies ne seront pas d'une grande aide.

Mais dès le lendemain, la situation se calmera à nouveau. Roger Perret annonce que «dès vendredi, le temps sera changeant, avec des températures avoisinant les 15 degrés. Il y aura un mélange de soleil et de nuages, parfois des averses». Et le week-end prochain ne s'annonce pas mieux.