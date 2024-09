Des nuages sombres s'amoncèlent sur l'Europe centrale. Les prévisions pour l'Autriche, la Pologne et la République tchèque angoissent les météorologues, qui s'attendent à des crues centennales.

Des intempéries et des crues centennales menacent l'Europe centrale

Johannes Hillig et AFP Agence France-Presse

En mai dernier, la Bavière avait déjà connu de nombreuses intempéries. Aujourd'hui, les forces d'intervention se préparent à nouveau au pire. Photo: IMAGO/Bernd März

«Je ne suis pas du genre à évoquer rapidement la fin du monde. Mais actuellement, la situation semble catastrophique», déclare Roger Perret de Meteo News à Blick. Les prévisions pour l'Autriche, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie s'annoncent mal. «Si les chiffres se confirment, des crues centennales menacent.» A Vienne, il pourrait tomber en deux ou trois jours autant de pluie que d'habitude en quelques mois.

Cette situation est dûe à la dépression Anett, appelée Boris au niveau international. La Suisse est d'ailleurs épargnée par ces crues soudaines. «Nous avons de la chance. La dépression passe juste à côté de nous!»

Autriche

En Autriche, on s'attend à environ 200 litres par mètre carré. Le chancelier autrichien Karl Nehammer a déclaré que l'armée se tenait prête à mobiliser jusqu'à 1000 soldats ce week-end si nécessaire.

Les manifestations culturelles prévues pour le week-end ont toutes été annulées. Les médias autrichiens parlent même d'un «lockdown météorologique», en référence à la pandémie de Covid.

Les chemins de fer autrichiens (ÖBB) se sont déjà adressés au public de manière proactive et ont publié un avertissement urgent via X: «De fortes précipitations sont attendues dans toute l'Autriche! Veuillez ne pas reporter les voyages en train urgents!» L'avertissement de voyage lié aux conditions météorologiques est valable de vendredi matin à dimanche soir.

Les ÖBB se préparent au pire et préparent des équipes d'intervention pour d'éventuelles perturbations sur plus de 5500 kilomètres de voies. A titre de comparaison, les CFF exploitent environ 3200 kilomètres de voies en Suisse.

Allemagne

Les pluies persistantes toucheront également certaines parties de l'Allemagne. Parmi elles, la Bavière et la Saxe par exemple. Selon le service météorologique allemand, jusqu'à 70 litres par mètre carré sont possibles. Certains arrondissements sont en alerte rouge.

Pologne

En Pologne, on s'attend à de fortes pluies, surtout dans le sud du pays. Des messages d'alerte ont été émis pour les villes situées sur l'Oder comme Wroclaw et Opole. «Il existe un risque réaliste d'inondations locales de vendredi à dimanche», a indiqué le service météorologique polonais. A Wroclaw, la municipalité a mis en place une cellule de crise.

République tchèque

Dans certaines parties de la République tchèque, il pourrait tomber jusqu'à 400 litres de pluie par mètre carré au cours des quatre prochains jours, selon l'agence météorologique nationale. Le ministre tchèque de l'Environnement Petr Hladik a averti que la situation pourrait être aussi grave que lors des intempéries de 1997 et 2002.

Lors des inondations de 1997 dans la région orientale de Moravie, 50 personnes ont perdu la vie et les dégâts se sont chiffrés en milliards. En 2002, c'est surtout l'ouest du pays qui a été touché, 17 personnes sont mortes et les dégâts matériels ont été encore plus importants qu'en 1997.

Slovaquie

En Slovaquie, on s'attend à environ 200 litres par mètre carré. L'armée slovaque et les pompiers volontaires sont en état d'alerte.