La Russie mène une attaque massive en Ukraine ce lundi

08:44 heures

La Russie mène une attaque aérienne massive en Ukraine

Au moins sept explosions ont retenti lundi matin au-dessus de la capitale ukrainienne Kiev, ont constaté des journalistes de l'AFP, et des attaques aériennes ont été signalées dans plusieurs régions du pays par des responsables locaux.

Selon plusieurs rapports concordants, la Russie mène une attaque aérienne massive sur de nombreuses régions d'Ukraine. Le «Kyiv Post» a écrit que des «explosions se produisaient à Kiev à cette heure, alors que l'Ukraine subit actuellement une attaque massive de missiles et de drones russes depuis la terre, les airs et la mer».

«Un immeuble d'habitation a été endommagé dans une attaque de l'ennemi à Loutsk», a affirmé le maire de cette ville du nord-ouest, Igor Polishchuk, précisant qu'une personne y avait trouvé la mort.

L'expert militaire allemand Nico Lange a écrit sur X que la Russie tirait simultanément des missiles depuis des navires de la mer Noire et depuis 11 bombardiers Tu-95 et utilisait des drones et des missiles balistiques. «L'attaque aérienne russe contre l'Ukraine est massive». Outre Kiev, l'attaque aérienne a notamment touché Vinnytsya, Ternopil, Lviv, Kharkiv, Odessa, Poltava et Khmelnytsky, selon des rapports publiés sur Telegram.

Un peu plus tôt, une attaque contre une installation industrielle dans la région centrale de Poltava a blessé cinq personnes, a déclaré le gouverneur Filip Pronin. L'opérateur énergétique ukrainien DTEK a par ailleurs annoncé quelques pannes d'électricité.