La Russie est «militairement invincible» selon le président kazakh

Un mort dans des bombardements sur Pokrovsk, dans l'Est de l'Ukraine

Des bombardements russes sur la ville stratégique de Pokrovsk, un important centre logistique dans l'est de l'Ukraine menacé par l'avancée des troupes du Kremlin, ont fait dimanche au moins un mort, ont rapporté les autorités locales. «A 9H15, un bâtiment a été touché près d'une station-service par une frappe d'artillerie ennemie», a indiqué la municipalité de Pokrovsk sur Telegram.

Un autre bombardement, vers 11H, a touché l'ouest de la ville, tuant une personne, selon la même source. L'armée russe, plus nombreuse et disposant d'une plus grande puissance de feu, se trouve désormais, selon des observateurs militaires, à moins de dix kilomètres de Pokrovsk. L'approvisionnement en eau courante et en gaz y a été coupé en raison des combats, ont annoncé jeudi les autorités locales. Des distributions d'eau potable ont été instaurées.

Des frappes russes ont également privé d'électricité de larges parties de la ville, a indiqué jeudi la mairie. Cette semaine, les autorités locales et des médias ukrainiens ont également rapporté des frappes russes ayant endommagé deux ponts de Pokrovsk. Face à l'approche des troupes du Kremlin, les autorités ont évacué depuis la mi-août des milliers d'habitants et appellent ceux qui y sont restés à partir. Début septembre, le chef de l'administration de la région de Donetsk, Vadim Filachkine, avait affirmé que 26'000 personnes, dont plus d'un millier d'enfants, se trouvaient toujours à Pokrovsk, qui comptait environ 50'000 habitants avant l'invasion russe de février 2022.

