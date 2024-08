La nouvelle Première ministre de la Thaïlande a été investie

Paetongtarn Shinawatra a été investie cheffe du gouvernement thaïlandais par le roi Maha Vajiralongkorn. A 37 ans, la fille de l'ex-Premier ministre milliardaire controversé Thaksin Shinawatra, devient la plus jeune Première ministre de l'histoire du pays.

La plus jeune de l'histoire

ATS Agence télégraphique suisse

Paetongtarn Shinawatra, la fille de l'ex-Premier ministre milliardaire controversé Thaksin, a été investie dimanche cheffe du gouvernement thaïlandais par le roi Maha Vajiralongkorn. Elle a reçu le mandat de former un gouvernement. A 37 ans, Paetongtarn, devient la plus jeune Première ministre de l'histoire du royaume, après la destitution de son prédécesseur Srettha Thavisin en lien avec un dossier de corruption et la dissolution, une semaine auparavant, du principal parti d'opposition.

Elle est la troisième Shinawatra à occuper le poste de Premier ministre, après son père Thaksin (2001-2006) et sa tante Yingluck (2011-2014), tous deux renversés par des coups d'Etat. «En tant que chef du gouvernement, je travaillerai de tout mon coeur avec le Parlement, ouverte à toutes les idées pour contribuer au développement du pays», a-t-elle déclaré.

La dynastie Shinawatra est de retour au pouvoir

Paetongtarn Shinawatra a reçu le mandat royal de former un gouvernement lors d'une cérémonie qui s'est déroulée dimanche au siège d'une ancienne chaîne de télévision pro-Thaksin. Thaksin Shinawatra, un milliardaire de 75 ans qui avait été contraint à l'exil en 2008 en raison de poursuites pour corruption, a bénéficié samedi d'une grâce royale et était assis au premier rang lors de cette cérémonie.

Sa fille prend maintenant la tête d'un gouvernement de coalition emmené par son parti, le Pheu Thai, dernier avatar du mouvement politique fondé par son père au début des années 2000, mais comprenant également des pro-militaires longtemps opposés à Thaksin. Le royaume est fragmenté depuis plus de vingt ans entre une vieille garde pro-monarchie protégée par l'armée et des électeurs avides de changement. Ceux-ci, selon le camp prodémocratie, estiment que la volonté qu'ils ont exprimée dans les urnes n'est pas respectée.