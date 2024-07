Un homme miraculé sort du coma… et meurt renversé par une voiture

En voilà un destin tragique. En Floride, un homme a survécu à un grave accident de moto et est resté 244 jours dans le coma. Il s'en est finalement sorti sain et sauf. Mais la mort l'a rattrapé: peu après, il a été victime d'un nouvel accident – mortel, cette fois-ci.

Drew K* a survécu à un grave accident de moto et s'est battu pour revenir à la vie. Il s'est réveillé du coma après plusieurs mois. Mais la mort l'a rattrapé.

Blicky IA et Johannes Hillig

Son destin tragique semblait écrit. En 2017, peu avant son 23e anniversaire, Drew K.*, originaire de Floride, est victime d'un accident de moto. Le jeune souffre d'un grave traumatisme crânien et est plongé dans un coma artificiel. Huit mois plus tard, Drew K. se réveille – un miracle pour les médecins. Sa mère refusait de débrancher la machine et s'est battue jusqu'au bout pour garder son fils en vie. Sa maman, très croyante, n'a jamais cessé de prier et d'appeler Jésus à l'aide.

Drew K. est considéré comme un miraculé. Après s'être réveillé de son coma profond, l'homme de 29 ans se bat pour réapprendre à parler, à marcher, à vivre après ce grave accident.

Mais cette renaissance aura été de courte durée. Vendredi, son destin l'a rattrapé: Drew K. a perdu la vie qu'il venait de retrouver dans un accident. Un pick-up l'a tragiquement fauché alors qu'il traversait la route.

«Drew nous a montré ce que c'est que de vivre dans la foi»

Malgré la douleur insupportable, sa mère n'a pas perdu la foi. Celle-ci est d'autant plus forte après toutes ces épreuves. Son fils est désormais au ciel, libre, écrit-elle dans un appel aux dons pour financer les funérailles de son enfant. L'objectif: récolter 25'000 dollars américains (soit 22'000 francs). Jusqu'à présent, un peu plus de 7000 dollars (6200 francs) ont été rassemblés.

«Drew nous a montré ce que c'est que de vivre dans la foi. Sur son chemin, il a touché d'innombrables vies et a montré Jésus à tous ceux qu'il rencontrait. Il s'est engagé passionnément pour les personnes qui luttaient contre des traumatismes et des lésions cérébrales traumatiques, et leur a toujours redonné espoir», écrit encore la mère endeuillée.

*Nom modifié