Un avion s'est écrasé vendredi après-midi au Brésil. En raison d'une confusion entre deux compagnies aériennes, certains passagers ont manqué leur vol... et heureusement. Les 61 personnes qui ont pu monter à bord sont décédés. Un rescapé témoigne.

1/5 Adriano Assis a manqué le vol accidenté à cause d'une confusion.

Natalie Zumkeller

Un avion avec 61 personnes à bord s'est écrasé dans un quartier résidentiel de la ville de Vinhedo, dans l'État brésilien de São Paulo. Aucun occupant n'a survécu au crash qui s'est produit vendredi en début d'après-midi (heure locale), a annoncé la municipalité. Selon la compagnie aérienne VoePass, 57 passagers et quatre membres d'équipage se trouvaient à bord.

Le vol était parti de la ville de Cascavel dans l'État du Paraná en direction de Guarulhos à São Paulo. Ce jour-là, l'avion de VoePass n'était pas le seul à décoller de l'aéroport de Guarulhos. Un peu plus tard, un avion de LATAM-Airlines effectuait le même trajet. En raison d'une confusion entre les deux vols, certains, dont le Brésilien Adriano Assis, ont manqué l'avion mortel.

La meilleure erreur de sa vie

Comme Adriano Assis l'a expliqué à TV Globo, il a attendu environ une heure à la mauvaise porte. «Je suis arrivé à 9h40 et LATAM était fermé, (...) alors j'ai attendu pour voir s'ils allaient ouvrir.» Il a bu un café et a attendu plus d'une heure. Peu avant 11 heures, il s'est rendu compte de son erreur... mais il était trop tard.

L'embarquement pour le vol VoePass était déjà terminé. L'homme s'est encore disputé avec un employé de la compagnie aérienne, mais il n'a pas pu monter dans l'avion. Lorsqu'il a appris que l'avion s'était écrasé, il s'est jeté dans les bras de l'employé en pleurant. «Il m'a sauvé la vie. Il a fait son travail», lance-t-il à la télé.

Adriano Assis n'a pas été le seul à commettre ce qui est probablement la meilleure erreur de sa vie en attendant à la mauvaise porte. Une dizaine de personnes auraient manqué le vol VoePass à cause de cette confusion.

«Je suis sorti sur le balcon et j'ai vu l'avion se retourner»

Après un vol de près d'une heure et demie, l'avion s'est écrasé dans le quartier résidentiel de Vinhedo. Des témoins oculaires ont décrit l'«horrible» crash. Un habitant du quartier, Felipe Magalhaes, a expliqué à l'agence de presse Reuters qu'il avait entendu un son inhabituel. «Quand j'ai entendu le bruit de l'avion qui s'écrasait, j'ai regardé par la fenêtre chez moi et j'ai vu le moment du crash.»

Nathalie Cicari a également été alertée par le bruit: «Je suis sortie sur le balcon et j'ai vu l'avion tourner. En quelques secondes, j'ai compris que ce n'était pas un mouvement normal pour un avion.»

Alors qu'il assistait à un événement dans le sud du pays, le président Luiz Inácio Lula da Silva a demandé aux personnes présentes d'observer une minute de silence. «C'est une très triste nouvelle. Toute ma compassion va aux familles et aux amis des victimes», a fait savoir Lula sur la plateforme X. «Je suis très touché par cette tragédie.»