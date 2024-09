La Corée du Nord envoie de nouveaux ballons de déchets vers le Sud

La Corée du Nord a fait décoller 420 ballons chargés d'ordures mercredi soir et d'autres encore jeudi matin (archives).

ATS Agence télégraphique suisse

La Corée du Nord a fait décoller environ 420 ballons mercredi soir et d'autres encore jeudi matin. Vingt de ces ballons ont déjà atterri en Corée du Sud, principalement dans le nord du pays, a indiqué l'état-major interarmées à Séoul. Les sacs reliés aux ballons contenaient «principalement du papier et des déchets plastiques». Pyongyang a fait décoller des milliers de ballons vers le Sud depuis mai, affirmant qu'il s'agit de représailles aux ballons de matériel de propagande lancés en direction de leur pays par des militants sud-coréens.

Des responsables sud-coréens et américains se sont entretenus mercredi au sujet de Pyongyang. «La Corée du Nord n'a pas cessé de développer ses capacités nucléaires et de missiles et a récemment continué à provoquer (Séoul) en perturbant le système GPS ou en lançant des ballons-poubelles», a déclaré Kim Hong-kyun, vice-ministre sud-coréen des affaires étrangères. «Dans ce contexte, les deux pays ne peuvent exclure la possibilité d'une provocation majeure de la part de la Corée du Nord avant et après l'élection présidentielle américaine», a-t-il ajouté.

Les relations entre les deux pays sont au plus bas depuis des années, le Nord ayant récemment fait état du déploiement de 250 lanceurs de missiles balistiques à sa frontière méridionale. En réponse à ces actions, la Corée du Sud a repris la diffusion de propagande le long de la frontière, totalement suspendu un accord militaire visant à réduire les tensions et repris les exercices de tir à balles réelles sur les îles frontalières et près de la zone démilitarisée qui divise la péninsule coréenne.