Un ouragan tropical va influencer la météo ce week-end

1/5 L'ouragan Ernesto a balayé Porto Rico, les Bermudes et la côte est des États-Unis le week-end dernier. Les conséquences en ont été désastreuses: inondations et coupures de courant.

Christina Benz

Marées, tempêtes, inondations et coupures de courant. L'ouragan Ernesto a semé le chaos aux Bermudes. Il se dirige désormais vers l'Europe. De quoi craindre sa violence sous nos latitudes?

«Hier encore, Ernesto était classé comme ouragan, mais entre-temps, il a perdu ses caractéristiques tropicales et est donc qualifié de dépression extratropicale», explique Michael Eichmann de Meteo News à Blick. En d'autres termes, cela ne devrait pas trop nous impacter. Il n'est pas rare que des ouragans se déplacent jusqu'en Europe en été et en automne. Ils apportent des tempêtes et des intempéries. Mais, et cela est plus surprenant, ils peuvent aussi nous apporter un meilleur temps estival.

Le météorologue explique comment cela peut se produire: «Indirectement, l'ouragan apporte de la chaleur en Europe. Avant une dépression, un courant du sud-ouest s'établit toujours et dirige de l'air chaud vers nous. C'est pourquoi nous aurons vendredi et samedi des températures allant jusqu'à 31 degrés.» Mais aussi beau qu'il fasse, des nuages noirs s'amoncelleront ensuite rapidement. La dépression dont parle Michael Eichmann traversera la Suisse ce dimanche et apportera des averses et des orages.

Ernesto rencontre une zone de basse pression

Actuellement, Ernesto se trouve entre le Groenland et la Grande-Bretagne, au sud de l'Islande. «Une zone de basse pression se trouve déjà au-dessus de l'Islande. Ernesto se situe à la dépression existante en tant que dépression marginale et assaisonne le système dépressionnaire existant de précipitations et d'humidité», détaille Michael Eichmann. La fusion des deux dépressions rendra la situation inconfortable en Islande, en Irlande et en Grande-Bretagne. Là-bas, l'ancien ouragan et son humidité provoqueront de forts orages et des vents violents.

La Suisse sera heureusement épargnée. Le mauvais temps de dimanche proviendra certes de la même dépression, mais ses effets seront plus doux en Suisse.

Le plein été est terminé

Le météorologue explique qu'après le passage de la dépression, le flux d'air s'orientera temporairement vers le nord-ouest, avant de revenir vers le sud-ouest dans le courant de la semaine prochaine. Combinée à des nuits plus longues et plus froides, la semaine prochaine ne sera plus très estivale. «Les températures seront un peu plus fraîches le matin et se rapprocheront ensuite de la barre des 25 degrés», explique Michael Eichmann.

Ce ne devrait d'ailleurs pas être le dernier ouragan à faire parler de lui. Selon les spécialistes, le changement climatique a pour conséquence que les cyclones tropicaux deviennent plus violents et augmentent plus rapidement en puissance. La raison en est le réchauffement des océans: les cyclones se forment par l'évaporation de l'eau à la surface de la mer, qui augmente avec la hausse de la température. L'Atlantique étant plus chaud que la moyenne, l'Agence américaine pour l'étude des océans et de l'atmosphère (NOAA) s'attend à une saison d'ouragans «exceptionnelle» cette année.