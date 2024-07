1/6 La plus haute instance judiciaire de l'ONU met Israël sous pression.

Raphael Rauch

La Cour internationale de Justice (CIJ) de La Haye (Pays-Bas) est la plus haute instance judiciaire des Nations unies. Dans un avis consultatif rendu vendredi, elle a strictement condamné l'occupation israélienne dans les territoires en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, la jugeant illégale.

Le président du tribunal Nawaf Salam a déclaré: «L'État d'Israël a le devoir de mettre fin à sa présence illégale dans les territoires palestiniens occupés dès que possible.» L'expertise n'est pas juridiquement contraignante, mais elle met encore plus la pression sur Israël au niveau international.

Le DFAE soutient le jugement

La position de la CIJ correspond à l'interprétation du droit international du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) à Berne. La Suisse avait présenté une prise de position écrite et orale dans le cadre de la procédure. «L'utilisation d'armes de combat et le recours à des tireurs d'élite sont encore plus inappropriés pendant une occupation de longue durée. La militarisation des mesures de répression devrait être évitée», peut-on lire dans le plaidoyer du DFAE que Blick a pu consulter. «Israël, en tant que puissance occupante, doit protéger la population civile palestinienne en Cisjordanie.» Toutes les parties doivent empêcher la violence et la reprise des hostilités afin de garantir à la population une vie dans la plus grande dignité et normalité possible.

Pour une diplomate du DFAE, la décision de La Haye s'inscrit dans la tradition humanitaire de la Suisse, qui tient le droit international en haute estime. Ignazio Cassis doit maintenant faire preuve de loyauté envers le droit international, exige un diplomate de longue date du DFAE. «La CIJ dénie à Israël toute légitimité à continuer d'occuper ne serait-ce qu'un centimètre des territoires palestiniens. Ignazio Cassis doit en faire un sujet de discussion avec Israël.»

«Ignazio Cassis représente la double morale»

Il n'est toutefois pas certain que le ministre des Affaires étrangères le fasse en raison de sa ligne plutôt pro-israélienne. «Ignazio Cassis est synonyme de double morale. Vis-à-vis de la Russie, il tient le droit international en haute estime et prend même des sanctions. Vis-à-vis d'Israël, il n'a jusqu'à présent pas soutenu avec force l'avis de la CIJ», critique le diplomate expérimenté.

Le DFAE a fait savoir qu'il procéderait à «une analyse approfondie de l'expertise et de ses éventuelles conséquences». «La Suisse est convaincue que seule une solution à deux Etats, négociée par les deux parties en conformité au droit international, peut conduire à une paix durable entre Israéliens et Palestiniens.»

Publicité

Netanyahu réagit avec indignation

Selon l'expertise, Israël doit immédiatement mettre un terme aux nouvelles activités des colons dans les territoires palestiniens. L'Etat hébreu doit rappeler les quelque 700'000 colons des territoires occupés.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Israël a réagi avec indignation à cette annonce. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a écrit sur X: «Le peuple juif n'est pas un occupant sur sa propre terre. Aucune erreur de jugement à La Haye ne faussera la vérité historique, tout comme la légitimité des colonies israéliennes sur l'ensemble de notre territoire ne peut être contestée.»