Taïwan a détecté 153 avions chinois en une journée, un record

Outre les avions, quatorze navires chinois ont également été détectés part Taïpei pendant les manoeuvres chinoises autour de Taïwan. Photo: Keystone/AP

ATS Agence télégraphique suisse

Taïwan a détecté un nombre record de 153 avions chinois en un seul jour près de l'île, selon des données publiées mardi par le ministère taïwanais de la défense, au terme d'une journée de manoeuvres militaires chinoises. Quatorze navires chinois ont aussi été repérés. Ces mouvements se sont produits au cours d'une période de 25 heures terminée à 06h00 locales mardi, a précisé le ministère. Lundi, Pékin a organisé des manoeuvres militaires d'encerclement de Taïwan avec des avions et navires de guerre. Celles-ci se sont déroulées quelques jours après un discours du président taïwanais Lai Ching-te jeudi, à l'occasion de la fête nationale taïwanaise. M. Lai s'était engagé à «résister à l'annexion» chinoise de l'île ou «à l'empiètement de (sa) souveraineté».

Des relations exécrables depuis 2016

Ces exercices ont été présentés par l'armée chinoise comme un «avertissement» aux «séparatistes», Pékin accusant régulièrement les autorités taïwanaises de militer pour l'indépendance du territoire insulaire. La Chine considère Taïwan comme l'une de ses provinces, qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949.

Les relations entre Pékin et Taïpei sont exécrables depuis 2016 et l'arrivée à la présidence taïwanaise de Tsai Ing-wen, puis de son successeur Lai Ching-te en 2024. Tokyo a exprimé ses «préoccupations» auprès de Pékin au sujet des vastes manoeuvres militaires chinoises d'encerclement de Taïwan et envoyé des avions de chasse près de l'île méridionale japonaise de Yonaguni. «Le gouvernement surveille de près, avec une extrême attention, les activités concernées et a fait part à la partie chinoise des préoccupations du Japon», a déclaré le secrétaire général adjoint du gouvernement.