1/5 Gus Walz a éclaté pendant le discours de son père.

Johannes Hillig et et Blicky IA

Il était visiblement très ému et a exprimé ses émotions sans retenu: Gus Walz, fils du candidat démocrate à la vice-présidence Tim Walz, a littéralement éclaté en sanglots lors du discours d'investiture de son père.

L'adolescent, qui souffre d'un trouble de l'apprentissage non verbal, d'anxiété et de TDAH, a même fini par crier: «Je t'aime, papa!» depuis le premier rang. Ce moment d'émotion est devenu viral et a déclenché une vague d'admiration. Mais pas que...

Sur les réseaux sociaux, des commentaires plus critiques, allant parfois jusqu'au harcèlement, ont également fusé, notamment de la part de partisans de l'ancien président Donald Trump. Le jeune homme a ainsi été qualifié de «garçon bêta joufflu» et «pleurnicheur pathétique». La campagne Donald Trump ne s'est pas distanciée de ces attaques.

Des «proies faciles»

Les défenseurs des enfants souffrant de troubles de l'apprentissage se dits indignés par les attaques à l'égard de la famille Walz, soulignant que les enfants concernés de Gus Walz sont deux à trois fois plus souvent victimes de harcèlement que les enfants du même âge.

Les enfants ayant des difficultés d'apprentissage seraient particulièrement vulnérables, car leurs harceleurs les perçoivent comme des «proies faciles». Dans de tels moments, les parents doivent entourer leurs enfants et leur rappeler que les opinions blessantes des autres sont sans lien avec leur valeur.