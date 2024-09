Plus de 650 Palestiniens et 12 Israéliens ont été tués en Cisjordanie, depuis l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre de l'année dernière. L'horreur se passe en silence. Mais aujourd'hui, un incident jette une lumière crue sur cette guerre oubliée.

Samuel Schumacher

Des trous de balles dans les fenêtres des appartements: ces jours-ci, ce n'est pas rare dans la ville palestinienne de Jénine. Photo: AFP

Sufyan Jawad était un bon voisin. En se rendant à son travail, ce balayeur saluait chaque matin ses voisins du camp de réfugiés d'Al Far'a, en Cisjordanie palestinienne. Chaque soir, il rentrait chez lui pour retrouver sa femme et ses quatre jeunes enfants. «Hier, il n'est pas rentré. Et ce matin, il ne m'a pas dit bonjour. L'après-midi, je suis allé le voir à la morgue», raconte Nayib*, le voisin de Jawad, à Blick. «Un sniper israélien lui a tiré dans le cœur sans raison.»

Sufyan Jawad est l'un des plus de 650 Palestiniens tués par l'armée israélienne en Cisjordanie depuis l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre de l'année dernière. Mais alors que la guerre entre l'organisation terroriste Hamas et les soldats israéliens à Gaza fait quotidiennement la une des journaux, les morts en Cisjordanie se font en silence. Or, il s'est passé quelque chose qui pourrait brusquement changer la donne.

Près de trois millions de Palestiniens vivent dans un territoire de la taille du canton de Berne, auxquels s'ajoutent 500'000 Israéliens dans des colonies illégales au regard du droit international. Depuis l'occupation de la Cisjordanie par l'armée israélienne en 1967, ce territoire n'a jamais connu de répit. Mais cela fait plus de 20 ans que le conflit n'a pas été aussi violent.

La folie en Cisjordanie

L'armée israélienne est omniprésente en Cisjordanie depuis 1967. Israël affirme que les attaques sont dirigées contre des militants terroristes. Photo: Imago

Israël affirme que ses attaques visent des militants terroristes. Les Palestiniens disent que la contre-violence est nécessaire pour ne pas être chassés de chez eux. C'est un cercle vicieux. La semaine dernière, la situation a dégénéré lors d'une manifestation palestinienne contre une nouvelle colonie juive près de la localité de Beita. Un soldat israélien a tiré dans la foule et tué la militante américaine Aysenur Eygi, âgée de 26 ans.

La mort de l'Américaine a suscité l'indignation internationale. «Absolument inacceptable», a déclaré le président américain Joe Biden. Son ministre des Affaires étrangères, Antony Blinken, a averti Israël de «changer fondamentalement» son approche en Cisjordanie. Nayib, le voisin de Sufyan Jawad, qui a été assassiné, déclare: «La violence n'a fait qu'augmenter depuis. La nuit, les Israéliens entrent dans le camp de réfugiés avec des bulldozers et des véhicules blindés et tirent. Mes filles crient. Je ne peux pas les calmer. Seulement prier pour que les soldats n'entendent pas leurs cris et ne nous trouvent pas.»

L'organisation Médecins sans frontières a ses propres équipes sur place en Cisjordanie et soutient les secouristes et les bénévoles dans les villes de Jénine et de Tulkarem. Caroline Willemen coordonne les projets sur place. Le travail des hôpitaux et des équipes de secours est fortement perturbé par la récente escalade de la violence, explique Caroline Willemen au Blick. «Ce qui est fou, c'est que les hôpitaux ici fonctionnent à peu près. Mais les ambulances et les patients malades ne parviennent plus du tout jusqu'aux hôpitaux.» La destruction est énorme par endroits, la présence de véhicules militaires israéliens devant les entrées des hôpitaux en décourage beaucoup.

La disparition mystérieuse du «cheval de Jénine»

Les gens auraient tout simplement peur de quitter leur maison en raison des nouvelles attaques constantes. «Les opérations militaires doivent prendre fin et l'accès sans entrave aux soins médicaux doit être rétabli le plus rapidement possible», déclare Caroline Willemen.

Pour Jénine, la grande ville palestinienne située à la limite nord de la Cisjordanie, tout cela n'est pas une nouveauté. En avril 2002, 76 personnes ont perdu la vie dans le camp de réfugiés de cette ville lors d'une bataille de dix jours entre soldats israéliens et combattants palestiniens. L'artiste allemand Thomas Kilpper avait alors assemblé une statue de cheval à partir des restes d'une ambulance détruite.

Un mémorial de la guerre aujourd'hui disparu: le cheval de Jénine. Photo: Samuel Schumacher

Le «cheval de Jénine» se trouvait depuis lors sur un rond-point à la périphérie de la ville – comme un mémorial, pour rappeler que la guerre frappe souvent plus durement les plus faibles. En octobre dernier, peu après l'attaque terroriste du Hamas, l'armée israélienne a enlevé le cheval. Il n'est plus nécessaire de rappeler aux habitants d'ici les horreurs de la guerre avec des monuments. Ils les vivent quotidiennement dans leur propre chair.

* Nom modifié