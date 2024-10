L'Argentine introduit le billet de 20'000 pesos

L'inflation en Argentine dépasse actuellement les 200%. La banque centrale réagit et met sur le marché un nouveau billet de 20'000 pesos, six mois seulement après le dernier billet de banque. Le pays est en état d'urgence économique.

Le président argentin Javier Milei, qui nourrit de grands projets économiques, est au pouvoir depuis à peine un an. Photo: Getty Images 1/5

Nicola Imfeld

Rares sont les présidents qui polarisent autant que Javier Milei. La Suisse se souvient particulièrement de l'Argentin depuis ce mois de janvier. Ce libéral de droite avait fait sensation au Forum économique mondial de Davos avec un discours incendiaire et émotionnel en faveur du capitalisme et contre le féminisme.

Javier Milei est en poste depuis bientôt un an et il soumet l'économie argentine à une thérapie de choc. Il a notamment supprimé de nombreux programmes sociaux, au grand dam des couches les plus pauvres de la population. Le taux d'inflation était certes toujours extrêmement élevé en septembre, soit à 209%, mais il s'agit du meilleur résultat en matière d'inflation depuis 2021.

Le nouveau billet de banque arrive fin octobre

Malgré tout, avec une inflation de 200%, l'argent se déprécie vite. La banque centrale doit donc réagir et cinq mois seulement après le billet de 10'000 pesos, elle sort déjà le billet de 20'000 pesos. Le nouveau billet sera distribué aux banques à la mi-octobre, puis il sera définitivement mis en circulation à la fin du mois, comme le rapporte le journal «La Nación» depuis la capitale Buenos Aires. Pour se faire une idée: 20'000 pesos argentins correspondent actuellement à 17,61 francs suisses.

L'émission de la nouvelle coupure facilitera les transactions entre utilisateurs, rendra le système financier plus efficace et réduira considérablement les coûts d'acquisition des billets finis», explique le directeur de la banque centrale Santiago Bausili.

La figure centrale du billet de 20'000 pesos est un héros national argentin, Juan Bautista Alberdi (1810-1884). Il aurait posé la première pierre de la Constitution nationale, adoptée en 1853.

Économiser avec le cours de rue du dollar

Le billet de 20'000 dollars apportera certes un bref soulagement, mais les Argentins devraient néanmoins continuer à transporter leur argent liquide dans de grands sacs et parfois dans des valises.

Malgré la baisse de l'inflation, les prix des denrées alimentaires continuent de changer tous les jours, voire toutes les heures selon les magasins. Il n'est donc pas étonnant que les Argentins soient devenus inventifs face à cette situation. Ceux qui le peuvent échangent leurs économies contre des dollars. Depuis des années, il existe, en plus du cours officiel du peso, ce que l'on appelle le «Blue Dollar». À la banque, on peut obtenir un dollar américain pour 975 pesos argentins. Dans la rue, le billet au cours du dollar bleu coûte 1180 pesos.