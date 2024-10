Israël demande à Washington de le soutenir «après qu'il aura attaqué l'Iran»

La police israélienne dit avoir arrêté sept Palestiniens

La police israélienne a déclaré mardi avoir arrêté sept Palestiniens pour espionnage au profit de l'Iran et tentatives d'assassinats, selon un communiqué.

«Le Shin Bet [service israélien de la Sécurité intérieure] et l'unité centrale d'enquête de la police du district de Jérusalem ont arrêté sept habitants du quartier de Beit Safafa», à Jérusalem-Est, secteur de la Ville sainte occupé et annexé par Israël, a indiqué la police dans un communiqué. «Ces individus, sous direction iranienne, projetaient d'assassiner un scientifique israélien de haut niveau et le maire d'une grande ville israélienne», ajoute le texte. «Les scientifiques, les maires, les responsables sécuritaires et d'autres personnalités israéliennes sont des cibles pour les agents iraniens», affirme un responsable du Shin Bet cité dans le communiqué et selon qui «cette enquête souligne les efforts de l'Iran pour recruter des citoyens israéliens à des fins terroristes».

Cette nouvelle survient au lendemain d'une annonce similaire de la police, qui a déclaré lundi avoir arrêté sept Israéliens accusés d'espionnage pour le compte de l'Iran en ayant rassemblé des informations «sensibles» sur des bases militaires et des sites énergétiques. En septembre, un Israélien accusé de complot avec l'Iran pour assassiner notamment le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait déjà été arrêté en Israël.

Source: ATS