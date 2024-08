Ces pays veulent abandonner l'essence et le diesel avant 2035

A partir de 2035, l'Union européenne ne veut plus autoriser de nouvelles voitures à moteur thermique. Certains pays sont pourtant encore plus ambitieux: ils veulent même en finir plus tôt. Tour d'horizon des deadlines que se fixent différents Etats.

1/12 A partir de 2035, plus aucune voiture neuve à moteur essence ou diesel ne pourra être immatriculée dans l'Union européenne (UE).

A partir de 2035, les voitures neuves à essence ou diesel ne pourront plus être immatriculées dans l'Union européenne (UE). Les véhicules existants pourront toutefois continuer à circuler. L'interdiction des véhicules à combustion concernera également les versions hybrides avec un moteur électrique supplémentaire.

En 2026, l'UE veut toutefois revoir sa copie: il s'agira alors de vérifier si l'objectif est réellement réaliste. En outre, les véhicules pouvant être ravitaillés exclusivement avec des e-fuels synthétiques et presque neutres en CO2 devraient alors être autorisés à titre exceptionnel. Avec cette proposition, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen s'était récemment assurée l'accord du groupe conservateur PPE au Parlement européen pour sa réélection.

L'interdiction des véhicules à combustion pourrait-elle être totalement supprimée? C'est possible si les ventes de véhicules électriques continuent de baisser et si le développement de l'infrastructure de recharge reste trop lent en Europe. Mais c'est peu probable: si l'UE veut réduire les émissions nettes à néant dans tous les domaines d'ici 2050, les transports doivent également faire partie des changements suffisamment tôt.

Mais dans ce domaine, la politique de l'UE est à la traîne. En effet, de nombreux constructeurs automobiles ont déjà annoncé l'abandon de l'essence et du diesel bien avant 2035. Ils doivent planifier à long terme leurs investissements dans la recherche et le développement afin de mettre au point les modèles sans émissions nécessaires. De plus, dès 2021, les États membres de l'UE que sont la Belgique, le Danemark, la Grèce, Malte, l'Irlande, la Lituanie, le Luxembourg et l'Autriche avaient demandé à la Commission européenne de fixer une date concrète pour la fin des véhicules à combustion.

Entre-temps, les gouvernements et les administrations de 60 États et territoires ont déjà formulé leurs propres objectifs de sortie, dont certains sont bien antérieurs à l'interdiction des véhicules à combustion prévue par l'UE. Dans un des cas, une interdiction de vente des véhicules à combustion est même déjà en vigueur. En voici un aperçu.

Interdiction d'ici 2030

Les Pays-Bas veulent interdire la vente de véhicules à combustion à partir de 2030 – et des États comme le Danemark, la Grèce, l'Irlande, la Slovénie et la Suède veulent suivre le mouvement. La Belgique a déjà interdit la circulation des vieux moteurs diesel; à partir de 2030, plus aucun diesel ne pourra circuler – donc interdiction de circuler en plus de la vente. Le pays n'a pas encore pris de décision concernant les moteurs à essence. Le Danemark veut également interdire la vente de diesel en 2030. L'Islande interdit également la vente de véhicules à combustion à partir de 2030.

Après le Brexit, la Grande-Bretagne a suivi un parcours troublé en ce qui concerne la fin des véhicules à combustion: d'abord 2040, puis 2035, 2030 sous le Premier ministre Boris Johnson, puis à nouveau 2035 sous son successeur Rishi Sunak. Le Premier ministre Keir Starmer, tout juste élu, a annoncé qu'il n'autoriserait définitivement plus de nouveaux véhicules à combustion en 2030. Dans le cadre de son autonomie au sein du Royaume-Uni, l'Écosse prévoit la même chose pour 2032, mais les hybrides rechargeables restent autorisées en plus des voitures purement électriques.

En dehors de l'Europe, Israël veut également abandonner la technique de combustion en 2030. Et surprise: alors qu'aux Etats-Unis, la Californie a toujours été considérée comme un précurseur en matière de protection de l'environnement et du climat, l'Etat de Washington, au nord-ouest, a pris les devants et abandonne également la voiture à essence en 2030.

D'ici 2035

C'est plutôt à contrecœur que des pays de l'UE comme l'Allemagne, la France, l'Italie, la Pologne et l'Espagne se sont pliés au projet d'interdiction des moteurs à combustion dans l'UE. Leur caractéristique commune: l'industrie automobile y a une grande importance économique. Les gouvernements de ces pays craignent des pertes d'emplois en cas d'abandon trop rapide. La Pologne prévoit certes de porter plainte contre la date d'abandon choisie, mais l'année 2035 est actuellement retenue – du moins jusqu'à la révision de la décision de l'UE en 2026.

Le Chili, Singapour, le Canada et le Japon veulent également interdire la vente de véhicules à combustion en 2035. A la même date, la Californie, sur la côte ouest des Etats-Unis, ne veut plus autoriser que les nouveaux véhicules électriques. La Thaïlande suit également le mouvement à partir de 2035, une décision logique: Le pays est considéré comme l'un des centres mondiaux de la production automobile et voit dans l'émergence de l'e-mobilité un potentiel d'expansion de la production, et donc de nouveaux emplois.

D'ici 2040

La Nouvelle-Zélande, Taïwan et l'Égypte ont annoncé l'abandon de la technique de combustion pour 2040.

D'ici 2050

L'Indonésie et le Vietnam sont moins ambitieux et ne prévoient d'en sortir qu'en 2050.

D'ici 2060

Surprise: ce n'est que dans un avenir lointain que la Chine veut mettre fin aux ventes de véhicules à combustion. Pourtant, aucun pays au monde ne vend autant de voitures électriques: sur les 42 millions de voitures électriques en circulation dans le monde, 23,8 millions sont actuellement sur les routes chinoises. En outre, le plus grand producteur actuel de véhicules électriques, BYD, est également originaire de la République populaire.

Interdiction (presque) immédiatement

La Norvège se retire déjà maintenant. Ce pays innovateur dans le domaine de l'électricité, dont la richesse provient essentiellement du secteur pétrolier, joue aujourd'hui un rôle de pionnier en Europe grâce à des aides publiques précoces et à un développement rapide de l'infrastructure de recharge. Bien plus de 90% des voitures neuves vendues sont électriques. C'est pourquoi le pays scandinave interdira la vente de modèles à combustion dès janvier 2025. A partir de 2030, seuls les bateaux équipés de moteurs à zéro émission pourront être immatriculés.

Un pays a déjà interdit la vente de modèles à essence et diesel depuis cette année: L'Éthiopie. Pourquoi? Moins pour des raisons de protection du climat que par manque de devises: le pays ne peut plus se permettre d'importer le carburant nécessaire. La demande de voitures électriques devient désormais une porte d'entrée pour l'offre chinoise dans le pays. Comme les constructeurs chinois peuvent proposer leurs voitures électriques à des prix beaucoup plus bas que les Européens, ces modèles s'y vendent bien.