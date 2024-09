Après des inondations dévastatrices en Europe de l'Est, la situation se calme. Le niveau de l'eau baisse et les travaux de nettoyage commencent. Mais la dépression continue de se déplacer vers le bassin méditerranéen.

Alors que la météo se calme en Europe de l'est, la tempête Boris arrive en Italie et dans les Balkans

Christina Benz

Les travaux de nettoyage après les inondations en Autriche et en Europe de l'Est battent leur plein. Photo: keystone-sda.ch

Inondations, rafales de vent et neige: Annett ou Boris, comme on appelle la dépression actuelle au niveau international, a provoqué des destructions colossales dans certaines parties de l'Europe. Les experts parlent d'une crue du siècle. Plusieurs personnes ont perdu la vie. Mais la situation semble s'être calmée. Le météorologue de Meteo-News, Roger Perret, lève lui aussi l'alerte.

La zone de basse pression s'est éloignée de l'Europe de l'Est dans la nuit de lundi à mardi et se trouve actuellement dans le bassin méditerranéen. «L'Italie et la région des Balkans peuvent maintenant s'attendre à de fortes averses et à des orages locaux, mais pas dans l'ampleur de ce que nous avons vu ces derniers jours en Europe de l'Est», explique Roger Perret à Blick. La dépression n'a que peu d'énergie, il ne faut donc plus s'attendre à de gros orages, explique l'expert météo.

Changement de temps à l'est

Les prévisions météorologiques pour l'Autriche, la Roumanie, la République tchèque et la Pologne sont beaucoup plus roses: «Dès mercredi, on peut s'attendre à des températures autour ou légèrement supérieures à 20 degrés, avec un temps souvent ensoleillé. Il y aura tout au plus quelques averses. Le temps restera principalement sec», explique le spécialiste météo.

Les niveaux de l'eau baissent lentement. Photo: keystone-sda.ch 1/5

Le météorologue de N-tv Carlo Pfaff a fait le même pronostic. Il n'y a «bientôt plus rien à craindre», déclare-t-il sur la chaîne d'information allemande. Mais «le début de la fonte des neiges est également une source d'incertitude. Avec l'eau qui s'écoulera alors, les niveaux ne connaîtront certainement pas la détente que nous souhaiterions voir», poursuit Carlo Pfaff.

Roger Perret peint un tableau moins dramatique: «Il a beaucoup neigé dans les Alpes orientales, mais comme il n'y a actuellement pas ou peu de précipitations, l'eau de fonte qui s'écoule ne posera pas de problèmes.» Toutefois, une légère tension subsiste pour l'instant en ce qui concerne le niveau de l'eau. «Le débit des grands fleuves comme le Danube, la Vltava, l'Elbe et l'Oder sera encore très élevé pendant environ deux à trois jours avant que la situation ne se détende.»

Les travaux de nettoyage se mettent en route

Comme le rapporte la télévision publique autrichienne ORF, toute l'étendue des dégâts causés par les inondations en Autriche commence à se dessiner. La Basse-Autriche a été particulièrement touchée.

Les travaux de déblaiement ont débuté mardi après-midi. Il est important de prendre «rapidement les premières mesures», a déclaré le chancelier autrichien Karl Nehammer. Un plan d'urgence de 75 millions d'euros (environ 70 millions de francs) a été décidé et un autre plan de soutien est en cours d'élaboration. Dans les autres pays aussi, les travaux de nettoyage vont commencer lentement.

Chez nous aussi, le temps change

En Suisse, le temps est également en train de changer. Alors qu'il faisait froid et pluvieux ces derniers jours, le soleil va bientôt apparaître. «Le temps sera assez ensoleillé, avec des champs de brouillard élevés isolés et des températures agréables autour de 20 degrés», prévoit Roger Perret.

Grâce aux journées chaudes, les montagnes reprendront des couleurs: «Chez nous aussi, la neige va fondre». Ceux qui veulent encore voir la neige devraient donc se dépêcher. Toutefois, des averses isolées peuvent survenir en montagne, précise le spécialiste de la météo.