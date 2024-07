La Biélorussie, pays dirigé d'une main de fer depuis 1994 par Alexandre Loukachenko – proche allié de Vladimir Poutine –, est le dernier pays d'Europe à appliquer la peine capitale.

Rico Krieger, un ressortissant allemand condamné à mort en Biélorussie pour «terrorisme» et «mercenariat», a demandé à être gracié jeudi à la télévision locale. «J'espère vraiment que le président Loukachenko me pardonnera et me graciera», a dit le ressortissant allemand, selon des propos cités par l'agence de presse russe TASS.

Il a assuré avoir été chargé par les services secrets ukrainiens (SBU) de photographier des sites militaires en Biélorussie en octobre 2023 et d'avoir déposé sous leurs ordres un engin explosif sur une voie ferrée près de Minsk. «Je regrette profondément ce que j'ai fait et je suis soulagé qu'il n'y ait pas eu de victimes», a-t-il poursuivi, disant également se sentir «abandonné» par le gouvernement allemand.

Cette séquence pourrait avoir été réalisée sous la contrainte, les vidéos de repentance de condamnés n'étant pas rares dans le pays.

Des tractations sont en cours

Le porte-parole de la diplomatie biélorusse, Anatoli Glaz, avait indiqué la semaine dernière que Minsk avait proposé des «solutions concrètes» à Berlin pour «faire évoluer la situation» concernant Rico Krieger.

Selon l'ONG biélorusse de défense des droits humains Viasna, Rico Krieger a été condamné à mort par un tribunal de Minsk le 24 juin après avoir été arrêté en novembre 2023. Selon cette source, il serait un médecin militaire âgé de 30 ans, et l'affaire aurait un lien avec le régiment Kastus Kalinouski, composé de Biélorusses combattant l'armée russe aux côtés de l'Ukraine.

Depuis le début de l'offensive russe contre l'Ukraine, de nombreuses personnes ont été arrêtées en Russie et en Biélorussie, accusées d'être des agents ukrainiens ou des saboteurs payés par Kiev.