1/2 Thomas Matthew Crooks a voulu tirer sur Donald Trump.

Cédric Hengy

Lors de la tentative d'assassinat visant Donald Trump, le tireur, Thomas Matthew Crooks, a tué un homme. Selon «Fox News», les proches de la victime ont pu l'identifier: il s'agit de Corey C.*, un ancien chef des pompiers de Buffalo. Il avait 50 ans.

«Un héros qui a protégé ses filles»

Deux autres personnes ont été grièvement blessées dans l'attaque, selon les autorités. La sœur de la victime, Dawn S., écrit dans un post Facebook que son Corey était «un héros qui protégeait ses filles. Sa femme et ses filles viennent de vivre l'inimaginable.» Son petit frère venait d'avoir 50 ans et avait encore tant de choses à faire.

«La haine n'a pas de limites et l'amour n'a pas de frontières. Priez pour ma belle-sœur, mes nièces, ma mère, ma sœur, ses neveux et nièces, et moi-même, car cela ressemble à un horrible cauchemar. Mais nous savons que notre douleur est réelle», pleure l'Américaine.

«Il a pris une vraie balle pour nous»

La fille de la victime s'est également exprimée dans un communiqué diffusé sur X. «Ce qui devait être une journée excitante, dont nous nous réjouissions tous (en particulier mon père), s'est transformé en l'expérience la plus traumatisante que l'on puisse imaginer», écrit-elle. Son père a été tué par un homme qui s'est fait passer pour un terroriste.



Selon elle, il a été le meilleur père dont une fille puisse rêver. «Ma sœur et moi n'avons jamais manqué de rien», poursuit la fille. L'ancien chef des pompiers les aurait immédiatement jetées au sol, elle et sa mère, les protégeant ainsi des coups de feu. «Il aimait sa famille. Il nous aimait vraiment tellement qu'il a pris une vraie balle pour nous.»

Le gouverneur de Pennsylvanie exprime ses condoléances

«Nous avons perdu un compatriote de Pennsylvanie hier soir», a déclaré Josh Shapiro lors d'une conférence de presse. «Corey C. était un père. Corey était un pompier. Corey allait à l'église tous les dimanches. Corey aimait sa communauté, et plus particulièrement sa famille», a-t-il ajouté. Corey était un fervent partisan de l'ancien président et était si heureux de le voir au rassemblement d'hier soir.

«J'ai demandé à la femme de Corey si elle était d'accord que je raconte notre échange. Elle m'a également demandé de vous dire à tous que Corey est mort en héros, que Corey s'est jeté sur sa famille pour la protéger», a poursuivi le gouverneur. Josh Shapiro a conclu son intervention en affirmant que les désaccords politiques «ne peuvent jamais être résolus par la violence».