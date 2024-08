1/5 Un jeune Américain ne peut ni voir ni parler après un incident.

Ce qui a commencé comme une nuit de beuverie en octobre 2021 a changé à jamais la vie d'un jeune Américain. Danny S.*, alors âgé de 19 ans, venait de commencer ses études à l'université du Missouri. Afin de se faire de nouveaux amis et de s'intégrer parmi les étudiants, le jeune homme a décidé d'adhérer à une fraternité.

Pour être définitivement admis dans la société d'étudiants, Danny a subi un rituel d'admission brutal. Ses camarades ont collé une bouteille de vodka sur la main de l'adolescent et l'ont forcé à la boire entièrement. L'adolescent s'est effondré.

Le pire, c'est qu'au lieu d'aider le jeune homme qui était inconscient, les autres étudiants l'ont d'abord tout simplement abandonné. Lorsque Danny est enfin arrivé à l'hôpital après un laps de temps précieux, il était presque trop tard: le cœur du jeune homme s'est arrêté à plusieurs reprises.

Un des «pires bizutages»

Les médecins sont certes parvenus à sauver la vie de l'adolescent, mais les dégâts sur son cerveau étaient énormes. Depuis l'incident, l'Américain est lourdement handicapé. «Ce n'est pas facile et ça ne va pas aller en s'améliorant», déclare sa mère Mary S.* à «Fox News».

Son fils est désormais aveugle, ne peut ni parler ni marcher, et aura besoin de soins à vie. «Je n'arrive pas à y croire», déclare la mère en larmes lors d'une interview avec la chaîne de télévision. Elle s'occupe actuellement de son fils à la maison avec son mari.

Selon l'avocat de la famille, l'étudiant a été victime de l'un des «pires bizutages dans une association d'étudiants aux États-Unis». Trois membres ont depuis été condamnés à des peines de prison allant de un à six mois et à des amendes de 500 dollars chacun. Une vidéo de surveillance de la nuit du crime montre les membres de la fraternité allongeant l'adolescent inconscient sur un canapé, s'abstenant d'intervenir même lorsqu'il s'est cogné la tête contre le sol.

Les bizutages violents répandus dans les fraternités

Selon les récits de sa famille, le jeune homme était déjà en désaccord avec les rituels d'admission brutaux de la célèbre fraternité «Phi Gamma Delta» avant l'incident. Ce n'est pas le premier bizutage qui a laissé des traces sur le jeune Américain: peu avant l'incident d'octobre 2021, un membre plus âgé l'avait déjà forcé à entrer dans une poubelle remplie de morceaux de verre, ce qui avait entraîné des troubles du sommeil et des problèmes de concentration chez Danny.

Grâce à de nombreuses thérapies, Danny fait aujourd'hui de petits progrès. Il entend et perçoit sa famille. «Danny a survécu pour une raison», explique son père Tom S.* dans l'interview. Les parents veulent donner un sens au destin de leur fils et mettent en garde les autres jeunes contre l'alcool, la pression des pairs et les fraternités.

La fraternité «Phi Gamma Delta» a entre-temps été fermée. Mais selon les médias américains, des incidents similaires se seraient produits dans d'autres associations d'étudiants.

*Noms connus