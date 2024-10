Les politiques américains s'écharpent au sujet de l'ouragan Milton

Kamala Harris fustige le comportement de Donald Trump qu'elle trouve «égoiste» (Archives). Photo: keystone-sda.ch

Alors que l'Ouragan Milton, de catégorie 5 sur 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson, s'approche dangereusement du Mexique et de la Floride, les politiciens américains s'écharpent par médias interposés pour se critiquer mutuellement. Ils se chamaillent ainsi pour savoir qui réagira le mieux à l'arrivée prochaine de ce qui pourrait être le plus grand ouragan de l'année, dix jours après la tempête Hélène qui a fait 230 morts aux Etats-Unis.

Milton devrait toucher la Floride dans la nuit de mercredi à jeudi. Le gouverneur de l'Etat, Ron DeSantis a d'ores et déjà déclaré l'état d'urgence.

Récupération politique

Le candidat républicain et ex-président Donald Trump accuse l'Etat fédéral, dirigé par les démocrates, d'avoir fait trop peu, trop tard, pour porter assistance aux sinistrés, ce que le président Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris, candidate à la présidentielle du 5 novembre, contestent fermement. Sur CNN, cette dernière a fustigé l'attitude du candidat républicain à la présidence, l'accusant de «désinformation».

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Kamala Harris a également dénoncé le comportement des Républicains dans leur ensemble: «Jouer à des jeux politiques en ce moment, dans ces situations de crise – nous en sommes au summum – est tout simplement irresponsable et égoïste.» Et d'ajouter: «c'est faire de la politique politicienne, au lieu de faire le travail pour lequel vous avez prêté serment, qui est de faire passer le peuple en premier.»

Ron DeSantis voit rouge

Des propos qui n'ont pas du tout plus à Ron DeSantis, gouverneur de l'Etat de Floride. Le Républicain a tenu à lui répondre sur Fox News: «Elle n'a aucun rôle dans tout cela. En fait, elle est vice-présidente depuis trois ans et demi, j'ai eu affaire à un certain nombre de tempêtes sous cette administration, elle n'a contribué à aucun de ces efforts et donc, ce que je pense être égoïste, c'est qu'elle essaie de se mêler de cela.»

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Joe Biden dans les préparatifs

De son côté, il semblerait que Joe Biden souhaite apaiser les tensions pour se concentrer sur la préparation de l'arrivée de l'ouragan Milton. Dans une publication sur X, il indique avoir parlé avec Ron DeSantis et se tenir à disposition: «Mon administration est prête à soutenir les dirigeants et le peuple de Floride avec toutes les ressources supplémentaires dont ils pourraient avoir besoin.»

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

L'actuel président des Etats-Unis implore également les Américains qui se trouvent sur le passage de la tempête à évacuer dès maintenant. La NOAA avait prévenu fin mai que la saison des ouragans, qui s'étend de début juin à fin novembre, s'annonçait cette année extraordinaire dans la région. Milton intervient alors même que les secours sont toujours à pied d'oeuvre pour venir en aide aux nombreuses victimes de l'ouragan Hélène, le plus meurtrier à avoir frappé les Etats-Unis continentaux depuis Katrina en 2005.