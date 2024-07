L'effondrement d'un échafaudage à Prilly-Malley rappelle des accidents tragiques, comme celui de Hambourg qui a fait cinq morts. Ces incidents montrent les dangers des échafaudages et l'importance des mesures de sécurité.

Les images apocalyptiques de l'effondrement de l'échafaudage de Prilly-Malley rappellent plusieurs autres cas similaires qui se sont produits ces dernières années. Des accidents graves impliquant ce type de structure ont en effet eu de terribles conséquences.

Le 30 octobre 2023, un accident spectaculaire est survenu à Hambourg en Allemagne, causant la mort de cinq ouvriers. Un échafaudage s'est effondré sur un important chantier de construction, ensevelissant plusieurs personnes.

Toujours l'année dernière, au Brésil, un accident dramatique s'est produit sur un chantier à São Paulo, où une personne est décédée dans l'effondrement d'une structure d'échafaudage. Des ouvriers se sont retrouvés suspendus dans le vide à plus de 100 mètres du sol. Dix camions de pompiers et un hélicoptère ont été mobilisés pour secourir les travailleurs.

Au Québec, en août 2020, un briqueteur-maçon est mort après une chute de 5,7 mètres d'un échafaudage dont le plancher de travail a cédé. Un collègue a également été gravement blessé dans cet accident.

Des constructions parfois inappropriées

Ces incidents soulignent les risques importants associés à l'utilisation d'échafaudages, notamment les dangers de basculement, d'effondrement et de chutes. Ils mettent en évidence l'importance cruciale du respect des normes de sécurité et de l'utilisation de matériaux appropriés dans la construction et l'utilisation des échafaudages.

Même s'il n'existe pas de statistiques en la matière, les causes les plus fréquentes des effondrements d'échafaudages sont une construction ou un montage inapproprié de l'échafaudage, une surcharge de l'échafaudage, un sol instable ou un amarrage insuffisant la structure adjacente.